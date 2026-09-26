Нова следа за развода на Даяна с Чарлз: Подозирала го, че е влюбен в камериер

Принцесата била отвратена от бащата на последния си любовник, след като я стиснал за дупето, разкрива нейният брат в книга

Биографична книга представя нова версия за разпадането на първия брак на британския крал Чарлз III, след като години наред се твърдеше, че основна причина е сегашната му съпруга Камила, която първоначално не е одобрявана от двореца за негова спътница в живота. “Лебедова песен: Даяна, моята сестра” е написана от граф Ърл Спенсър, брат на покойната бивша съпруга на монарха.

Лейди Даяна се омъжва за бъдещия крал, когато е само на 20 г. и трудно свиква с ограниченията, които ѝ налага дворецът. Нещата стават още по-непоносими, след като разбира, че любовта им не е взаимна. Според Ърл Спенсър сестра му научава това ден преди да се омъжи. Той си спомня как я е видял да седи самотна рано преди сватбата. “Едва по-късно разбрах, че тя е споделила с близка приятелка как предния ден нейният бъдещ съпруг ѝ казал, че е много щастлив да се ожени за нея, но всъщност не е влюбен”, пише Спенсър.

Съмненията на сестра му започват месеци по-рано, когато отива на парти в замъка Уиндзор със семейството си. Тя копнее да види годеника си, който току-що се е върнал от Ню Йорк, и да прекарат една чудесна вечер заедно, докато слушат изпълнение на Елтън Джон, но Чарлз не проявява почти никакъв интерес към нея. Граф Спенсър твърди, че след вечер,

изпълнена с “болка и разочарование”,

Даяна отишла при баща си и му казала, че не може да се омъжи за бъдещия крал, който “явно не я обича”.

Братът обвинява Чарлз и в други прегрешения спрямо сестра му, включително, че е критикувал нейното тегло и се е опитвал да диктува избора ѝ на дрехи и хобита, което тя възприемала болезнено, защото смятала, че дава всичко от себе си, за да се справи с ролята на негова съпруга. Двамата остават заедно около 11 г., като се разделят през 1992 г., а официално слагат край на брака си 4 г. по-късно. Още преди да го направят, Даяна публично обвинява Камила за проблемите си с Чарлз, като твърди, че двамата са продължили да имат любовни отношения дори след като са създали семейства. Репликата ѝ: “В брака ни беше пренаселено, защото бяхме трима” дълго време преследва престолонаследника и в крайна сметка той признава любовта си към Камила, след като и самата тя е разведена през 1995 г. Междувременно до медиите стигат доста нелицеприятни неща за изневерите му с нея по време на брака с Даяна.

В книгата си обаче нейният брат разкрива друга сюжетна линия, която според него я е убедила да се разведе. Даяна му съобщава намерението си, докато обядват в ресторант в Лондон. “Замълчах за миг. Знаех, че нещата не вървят добре, но не подозирах, че положението е толкова сериозно”, пише Спенсър. След като изразява притеснения, че вероятно обществеността погрешно ще обвини нея за “разрушаване на фантазията им”, тя казва: “Но съпругът ми е влюбен в камериера си”. Спенсър твърди, че сестра му не е назовала името на служителя.

Списание “Пийпъл” е потърсило коментар от Бъкингамския дворец за това разкритие, но не е получило такъв. Още преди излизането на книгата обаче той разпространи изключително остро изявление за нея. Поводът бе публикуван откъс от мемоарите, в който Спенсър разказва как Чарлз го подложил на “изблик на гняв”, след като казал, че сестра му не би искала децата ѝ Уилям и Хари, които тогава са на 15 и 12 г., да вървят след ковчега на майка си. Двамата разговаряли по телефона и в един момент бъдещият крал казал: “Бъди сигурен, че скоро ще я забравим”.

Лейди Даяна загина в автомобилна катастрофа в Париж през 1997 т., докато бе преследвана от папараци с любовника си Доди ал Файед. Макар да бе разведена с Чарлз, за нея бе организирано кралско церемониално погребение, тъй като продължаваше да има изключително висока обществена подкрепа и внезапната ѝ смърт хвърли британците в дълбока скръб. Още тогава някои обвиниха двореца за случилото се, тъй като според тях Даяна е била оставена сама да се бори с нездравия интерес на таблоидите към личния ѝ живот.

А той не е бил никак лесен и след развода с бъдещия крал, както става ясно от книгата на нейния брат. Граф Спенсър твърди, че Даяна е започнала връзка с египетския продуцент Доди ал Файед, за да предизвика ревност у друг мъж, който наистина обичала. Кой е той, в книгата не се разкрива, но английски медии допуснаха, че става въпрос за пакистанския кардиохирург Хаснат Хан. Двамата имат дълбока, тайна връзка между 1995 и 1997 г., тъй като той е ужасен от постоянния медиен интерес към нея и преследванията от папараци. Тя обаче е привлечена от изключителната му скромност и се опитва да води обикновен живот, докато са заедно, като пазарува, готви и чисти в малкия му апартамент.

Макар Даяна да го нарича сродна душа, отношенията им приключват, след като е поканена от известния египетски бизнесмен Мохамед ал Файед да прекара с децата си лятна ваканция във вилата му в Сен Тропе. Там тя се сближава с неговия син Доди и по-късно двамата се озовават в Париж, където загиват в катастрофа. Пред брат си Даяна разказала с отвращение за случка с неговия баща. Още в началото на отношенията им Мохамед ал Файед се приближил до нея,

сложил ръка на задните ѝ части и ги стиснал,

казвайки с похотлив тон: “А в Египет свекърът пръв се възползва...”

Мохамед ал Файед умря през 2023 г., като дълго време се опитваше да докаже, че Даяна и синът му Доди са били убити при заговор от британското кралско семейство и тайните служби. След смъртта му десетки жени се оплакаха, че бившият собственик на прочутия лондонски магазин “Хародс” ги е малтретирал сексуално.