1983 г.: циркът в София изгоря след премиерата на спектакъла “Мокър от дъжд не се бои"

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Милиционери арестуват погрешка двама главни редактори: Любен Генов на "Поглед" и чеха Зденек Храбица на "Свет в образех"

На 25 септември 1983 г. пламва сградата на цирка в София и изгаря като германския дирижабъл “Хинденбург” през 1937 г. в Ню Джърси, САЩ. Тази трагедия слага край на летенето с дирижабли. А какво става с цирковото изкуство в България?

През есента на 1983 г. Софийският държавен цирк, чиято сграда е на “Солни пазар”, подготвя за своите многобройни зрители спектакъла ”Мокър от дъжд не се бои”.

Програмата е копродукция между Главна дирекция “Български циркове” и Главна редакция “Хумор, сатира и забава” на Българското национално радио.

Сценарист е Катя Воденичарова, по онова време тя е лавен редактор на програмата.

Горящата сграда е атакувана от няколко места.

Със свои скечове и артистични изпълнения в представлението участват част от звездите на Сатиричния театър - Георги Калоянчев, Никола Анастасов, Константин Коцев, Мариана Аламанчева и др. И разбира се

световната фурия Татяна

Лолова, която показва

скеч с дресура на “три тигъра”

Премиерата на “Мокър от дъжд не се бои” е на 17 септември 1983 г. Тогава е празникът на столицата - денят на Вяра, Надежда и Любов и майка им София.

Седмица по-късно, на 25 септември, циркът изгаря, а останките му дълго остават мокри от тоновете вода, които няколко софийски пожарни изсипват върху горящата сграда.

Според едни свидетели пожарът трае около 20 минути, според други - пожарът бушува почти 2 часа. Огнеборците пристигат на 40-ата минута. За щастие няма загинали и ранени.

Бедствието се случва в неделя, но фотографът на в. “Поглед” Иван Григоров проявява филми в лабораторията на редакцията. Тогава тя се намираше на ул. “11 август” №6, в сградите на Папската нунциатура в България. Това е официалното дипломатическо представителство (посолство) на Светия престол (Ватикана) у нас.

Горящата сграда е атакувана от няколко места.

По някое време Григоров тръгва да си купи сандвичи и вижда да се стеле доста голям пушек. Грабва фотоапарата и хуква към него. Първоначално мисли, че гори “Попското” до храма “Света Неделя”, но пушекът бързо го завежда в района на цирка.

Бързо изщраква два филма откъм задната страна на горящата сграда и ги прибира в джоба си. После минава отпред и продължава да снима. Пожарникари и цивилни служители на МВР започват да му се карат и да го гонят. Сред тях е и Стоян Славков, бивш десетобоец - 14 пъти републикански и трикратен балкански шампион. Той също е офицер от МВР.

Двама униформени успяват да измъкнат наполовина заснетия филм от апарата на Григоров и го прибират. Питат го има ли други филми, той отрича и за негов късмет не го обискират. Така запазва за историята един от най-големите пожари в София от времето на соца.

Десетки сеирджии наблюдават борбата с пламъците

За деня на пожара Иван си спомня многото сеирджии,

плачещите за изгорялото

си куче руски дресьори

и как в един момент се оказва, че водата за гасенето не стига. Очевидци твърдят, че не са работели и противопожарните кранове в сградата.

Съвсем случайно край горящия цирк минават Любен Генов, главен редактор на “Поглед”, и чешкият му колега Зденек Храбица, главен редактор на сп. “Свет в образех”. Чехът започва да снима с апарата си, но идват милиционери, които му забраняват. Тъй като и двамата нямат никакви документи у себе си, ги арестуват и водят в Градското управление на МВР.

Любен Генов обяснява кои са и какви са, но от управлението правят проверка. Накрая по ключа от номера на хотелската стая, в която Храбица е отседнал, установяват самоличността му.

“Няма ли поне да ни се

извините?”, пита Генов, когато

пускат двамата да си ходят

“Ти си гледай работата, да не ви оставим още тук”, отговаря един от униформените.

Артисти от цирка ровят в бокуците след пожара с надежда, че могат да намерят нещо от реквизита си.

Естествено, когато се връща в родината си, главният редактор на “Свет в образех” публикува цяла страница за пожара. Снимки пуска и “Поглед” - единствен от целия тогавашен печат.

Както единствен пусна информация с полезни съвети след аварията в “Чернобил” на 26 април 1986 г., за взривените гранати край хотел “Интернационал” на Златни пясъци на 7 юли 1987 г., когато трима български турци отмъкват с колата си лада две момчета за заложници, за пожара в комина на медодобивния комбинат между Златица и Пирдоп, при който изгоряха трима поляци, и др.

Тогава това не беше никак безопасно, но Любен Генов си беше измислил хитър трик. Когато го привиквали, за да го мъмрят за подобни публикации, той казвал: “С когото трябва, е съгласувано. Повече нямам право да говоря...”.

Но да се върнем към историята с пожара. Сградата на българския цирк тогава се намира на мястото на бившето тържище “Солни пазар”, затворено между улиците “Цар Самуил” и “Позитано”, близо до пл. “Македония”.

Под мястото тече подземна река. Пазарът е наречен така по името на солта, която се е продавала най-много. По-късно превес вземат плодовете и зеленчуците, но името остава.

Пожарната команда идва след около 40 минути.

Циркът е построен през 1962 г. по проект на братя Ярослав, Любомир и Владимир Станкови и тяхната сестра К. Станкова-Мутафова. Куполът е висок 19 метра, а диаметърът му - 43. Манежът е дълъг 13 м, местата за зрители са 2000.

Цената на сградата е 2,8 млн. лева. Липсата на официална информация за причините за пожара ражда всевъзможни версии, коя от коя по-нелепа.

Според едната от тях сградата пламва от горящите факли на унгарски еквилибрист, който тренирал номера си в нея. Той изпуска едната факла, от която най-напред пламва реквизитът му.

Според друга версия пожарът е предизвикан от пенсионирани циркови артисти, които обитавали изоставена сграда до цирка. Според трета - от хора от близките жилищни сгради заради вонята от дресираните животни, които участват в някои от цирковите номера.

Най-невероятна е версията,

че клечката драсват

хора от профсъюзите

Идеята на ръководството на единствения тогава синдикат била да вдигнат още един билдинг до вече построената висока сграда, който да бъде конгресен център. Пак според слухове при основния ремонт на цирка бил премахнат пластът противопожарна импрегнация на стените, металната конструкция и купола.

Пожарникарите обливат сградата с вода.

Всичко, включително и външната обвивка от алуминий, било боядисано с лесно- запалими лакови бронзови бои.

Къде е истината за пожара, вече е трудно да се каже. Комисията за разследване на причините не излиза публично с официално съобщение. Няма и информация за виновни и осъдени за пожара.

35 години по-късно, през 2018 г., журналистът от БНТ Драгомир Драганов възкреси спомена за онези събития с документалния филм “Мокър от дъжд не се бои”.

На премиерата на 17 септември Драго, който е сценарист на лентата, нарече филма сантиментален, а не документален. И е напълно прав - силни емоции струят от всеки кадър на творбата и от всяка дума на участниците в нея.

“Този пожар всъщност е началото на края не просто на бляскавия период в историята на българското цирково изкуство, но и на неговото развитие. Защото, след като изгаря домът на цирковите артисти - храмът, в който представят най-върховите си постижения, - те се запиляват по света и все по-рядко се връщат у нас”, каза още Драганов.

За първи път пред камерите

на БНТ застават

трима пожарникари,

участвали в гасенето на огъня: ръководителят Васил Стоянов, тогавашният началник на Четвърта районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” комисар Васил Ангелов и Иван Илиев, който отговарял за противопожарната безопасност на целия тогавашен Димитровски район.

Във филма те разказват своите версии за подпалването на цирка, както и за последствията от трагичното събитие.

Зрителите видяха и как е изглеждала едно към едно сградата на Софийския държавен цирк, но не в София, а в Скопие (Северна Македония), където и до ден днешен е съхранено архитектурното съоръжение, проектирано от фамилията Станкови. Сгради, изпълнени по същия проект, е имало във Варшава и Париж, които са унищожени през годините.

Във филма са показани и уникални кадри с въздушната акробатика на известната водеща на спектаклите Фани Хаджиниколова. Както и фокуси на един от най-честите гости под купола на Софийския държавен цирк - мага Астор.

Заснети в САЩ и включени във филма са и цирковите артисти Бистра и Васил Цекови и Ани Кехайова от прословутата фамилия Кехайови.

Специално за премиерата на филма от Пловдив пристига и дъщерята на едни от най-прославените български артисти: семейство Халаджови - Юлия Халаджова.

В момента в България има 10 цирка.