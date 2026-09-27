Вместо волейбол или графичен дизайн Екатерина Лазаревска избира актьорството заради момче в гимназията

След "Мамник" македонката избрана с кастинг за водеща на

"Преди обед", мисията й е да заразява с позитивизъм

Вече всяка сутрин в 6,30 ч става актрисата Екатерина Лазаревска, загрява гласа си, раздвижва се и тръгва пеша за работа. Новото ѝ работно място е само на 7 минути от дома ѝ, затова след бързата разходка тя вече се чувства напълно готова да посрещне зрителите на “Преди обед” с усмивка и добро настроение.

Преди почти месец актрисата влезе в новата си роля - на водеща в сутрешното предаване. Явява се на кастинг и я избират да се присъедини към Петър Дочев, Яна Донева и Оля Малинова. Не е никак изненадващо, че тя се впуска в ново амплоа, дори напротив - вижда го като естествено продължение на актьорската професия.

“Моето желание, или да го наречем мечта за професионално развитие в тази посока, всъщност е много логично. Не изненадвам себе си с това решение”, разказва Екатерина пред “24 часа”. “Благодарение на Яна, Оля, Петър и екипа смея да твърдя, че се чувствам много на място”, допълва тя. Лазаревска се присъедини към Петър Дочев, Яна Донева и Оля Малинова. Снимка: Филип Станчев

За нея работата на журналиста и на водещия винаги е била любопитна, може би защото има и много общо с нейната професия. “Има неща, които се проявяват като навици и в актьорството - като например да си рефлективен, да присъстваш тук и сега, да си адаптивен, да умееш да правиш правилна преценка за хората, за атмосферата, да можеш да боравиш с много неща едновременно, мисълта ти да тече гладко, да артикулираш добре. Всички тези умения са много важни”, обяснява Екатерина.

С любопитство към хората, различните професии и житейски истории тя е готова да представя на зрителите най-интересното, важното и различното, което се случва. Но най-вече би искала да заразява другите с позитивизъм. “Виждам, че всекидневно имаме прекалено много причини да се чувстваме зле. Пускаш новините, излизаш навън, ставаш свидетел на негативни неща, които те карат да се чувстваш огорчен и ядосан. В днешно време е много по-трудно да си позитивен и да виждаш чашата наполовина пълна. Всеки много по-лесно намира причина да се ядоса или обиди, отколкото да се зарадва. За мен е мисия да влияя за промяна в това отношение. Позитивното винаги заразява”, разказва новата водеща.

Вече вижда и промяна у себе си, откакто е на екран - става много по-организирана и умело разпределя времето си. Иначе преди е била “по-разпиляна с енергията си”, както се описва, защото иска да свърши много неща едновременно.

Когато разбира, че са я одобрили за водеща, тя не изпитва страх или притеснение. “Мозъкът ми никога не мисли кое би могло да ми бъде трудно, а по-скоро веднага се фокусира върху решението на това как всъщност да си го направя лесно”, казва 25-годишната актриса. Приписва заслугата за това умение на своя приятел - актьора Калоян Трифонов, който винаги е действал така.

Сред най-интересните за нея теми са за актьорската професия и у нас, и по света, както и теми, свързани със социалната ангажираност на хората, мода, лайфстайл, музика, технологии и дори всичко за Космоса.

Признава, че никога не е обичала цифри, числа, номера, но чуждите езици много ѝ се удават. Според нея бързо улавя мелодията, а и е израснала в семейство, където се говори на различни балкански езици.

Завършила е Езикова гимназия с изучаване на немски и английски в родния си град Скопие. Актьорската професия не ѝ е детска мечта. Първата ѝ любов е изобразителното изкуство. Дълги години

има намерение да учи

графичен дизайн в Берлин

Освен това цял живот тренира волейбол. Но в гимназията се влюбва в един актьор или по-скоро в неговия начин на живот. Това предопределя пътя ѝ. В този момент тя си казва “Защо да не пробвам?” и така решава да кандидатства актьорско майсторство.

Избира НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, защото има възможност да се яви на изпитите чак през септември, а за другите университети на Балканите вече е изпуснала сроковете. “Решението ми беше толкова закъсняло, че първо трябваше да събера всички документи. Но няма случайни неща”, разказва Екатерина.

“Нито имах представа какво ме очаква, нито къде точно се явявам. Бях направила съвсем малко проучване и за разлика от останалите кандидат-студенти, които знаеха кои преподаватели ще водят класове, познаваха биографиите им, методологията им на работа и всичко останало, аз знаех само имената им и нищо повече. Затова реших да разчитам на собствената си интуиция и натрупвания, като се опитах да се подготвя възможно най-добре, макар че в тази професия не знам какво точно означава това”, разказва актрисата и тв водеща.

Но това ѝ помага - явява се без стрес и притеснение и това прави положително впечатление на изпитващите.

Приемат я от първия път в класа на проф. Атанас Атанасов. Така от 18-годишна идва да живее в София. Пътят ѝ към актьорската професия всъщност я разделя от дългогодишните тренировки по волейбол. Според нея има баланс в семейството, защото брат ѝ избира спортната кариера. Израснала е в семейство на “модерни, съвременни, либерални родители”, които я подкрепят за всяко нейно решение.

“Ние сме изключително близки и аз им благодаря, че дори когато са далеч, ме подкрепят най-много, въпреки че не са физически до мен”, казва Лазаревска. “Имам усещането, че към каквото и да посегна като занимание, желание или мечта, дори да не се сбъдне, няма да бъде фатално, защото семейството ми е като невидима мрежа зад мен”, допълва актрисата.

Бързо и уверено тя трупа опит в киното и театъра. Още като студентка се снима в сериала “Белези”, който се излъчваше по Би Ти Ви. Участва и в италианско-българския игрален филм “България, Аmore mio” на италианския режисьор Антонио Пису, чиято премиера в кината беше през октомври миналата година. А на театралната сцена зрителите могат да я гледат в комедийния спектакъл “Код жълто”, където си партнира с Аня Пенчева, Весела Бабинова и Анелия Луцинова. Освен това играе и във френската комедия “Заклеваш ли се в децата”. Там също излиза на сцената с Бабинова, както и с Владимир Зомбори, Даниел Кукушев и Александър Кендеров. Лазаревска в ролята на Божана в сериала “Мамник”

Най-голяма популярност печели обаче тази година, когато

влезе в главната роля

в сериала “Мамник” по БНТ

Изигра граничната полицайка Божана.

“Много се радвам, че този проект ми се случи, защото пораснах и като актриса, и като човек покрай него”, разказва Лазаревска.

Работата ѝ на екран в “Преди обед” няма да я отдалечи от актьорската професия. Предстоят нови филми с нейно участие, които тя все още не може да издаде. А свободно време почти няма, но не се и оплаква. Обича професията си и да бъде ангажирана. Ако все пак намери време, отива на разходка в планината и предпочита да пътува. Обича и да спортува, да ходи на кино. Но може би най-вече иска да прекарва време със семейството си. “Няма значение какво правим и къде сме - за мен почивката е атмосфера и усещане”, казва Лазаревска.