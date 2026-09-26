Децата на звездите, погубени от наркотици – това, за което Холивуд не обича да говори

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Слава, пари и известни фамилии не успяха да ги спасят

Покрай смъртта на Пресли Гербер, сина на Синди Кроуфърд и Ранди Гербер, отново излиза на преден план една тема, за която Холивуд предпочита да не говори много - децата на звездите, погубени от наркотиците.

Историите са много повече, отколкото предполагаме. Синове и дъщери на известни актьори и музиканти, израснали с пари и достъп до най-добрите лекари и рехабилитационни центрове, умират млади от хероин, кокаин, фентанил, лекарства или смъртоносна комбинация от няколко вещества.

Богатството не е причина за зависимостта и известната фамилия не означава непременно нещастно детство. Тези случаи обаче показват нещо друго — дори огромните финансови възможности не гарантират, че едно семейство ще успее да опази детето си.

Пол Нюман губи сина си Скот, когато той е едва на 28 години.

Пол Нюман не успя

да спаси сина си

Скот Нюман, единственият син на легендарния Пол Нюман, умира през 1978 г. едва на 28 години след фатална комбинация от лекарства и алкохол.

След смъртта му актьорът създава Scott Newman Center, който се занимава с превенция на злоупотребата с наркотици и алкохол. Трагедията със сина му се превръща в една от причините Пол Нюман да посвети голяма част от живота си на благотворителност и помощ за други млади хора.

Кърк Дъглас със сина си Ерик, който е намерен мъртъв в дома си на 46 г.

Кърк Дъглас осигурява

20 рехабилитации за Ерик

Най-малкият син на актьора, Ерик — полубрат на Майкъл Дъглас, години наред се бори с наркотична и алкохолна зависимост. Преживява и свръхдоза, след която прекарва осем дни в кома.

Кърк Дъглас разказва, че със съпругата му Ан са изпратили Ерик в около 20 различни рехабилитационни центъра, но многократните лечения не успяват да прекъснат зависимостта му.

През 2004 г. 46-годишният Ерик е намерен мъртъв в апартамента си в Манхатън. Причината е определена като случайна остра интоксикация от алкохол, транквиланти и болкоуспокояващи лекарства.

Зависимостта засяга и следващото поколение на фамилията — Камерън Дъглас, синът на Майкъл Дъглас, години наред се бори с хероинова и кокаинова зависимост и прекарва близо седем години във федерален затвор за престъпления, свързани с наркотици, преди да успее да се възстанови.

Синът на Д-р Дре - Андре Йънг-младши, си замина само на 20 г. от хероин и морфин.

Синът на Dr. Dre е само на 20

През 2008 г. Андре Йънг-младши, синът на Dr. Dre, е намерен от майка си мъртъв в леглото след вечер навън. Той е само на 20 години.

Токсикологията установява хероин и морфин, а смъртта е определена като случайна свръхдоза.

Уитни Хюстън и Боби Кристина

- майка и дъщеря с

почти еднакъв край

Една от най-трагичните истории е тази на Уитни Хюстън и единствената ѝ дъщеря Боби Кристина Браун.

През 2012 г. Уитни Хюстън е намерена потопена във ваната на хотелската си стая в Бевърли Хилс. Официалната причина за смъртта е случайно удавяне, като сърдечно заболяване и употребата на кокаин са посочени като допринасящи фактори.

Само три години по-късно 22-годишната Боби Кристина също е намерена в безсъзнание във вана — този път в дома си в Джорджия. Тя оцелява, но получава тежко мозъчно увреждане и след близо шест месеца умира. Съдебният лекар установява мозъчно увреждане от недостиг на кислород след потапяне във вода и смесена наркотична интоксикация.

Майка и дъщеря са намерени потопени във вана, и в двата случая при наличие на наркотици. Уитни е на 48 години, Боби Кристина — само на 22.

Трагедиите в семейството не свършват дотук. През 2020 г. Боби Браун-младши, синът на Боби Браун от друга връзка, е намерен мъртъв в дома си в Лос Анджелис на 28 години. Причината е комбинираното действие на алкохол, кокаин и фентанил, а смъртта е определена като случайна.

Пийчис Гелдоф, дъщерята на Боб Гелдоф и Пола Йейтс, умира само на 25 години.

Пийчис Гелдоф - същата

съдба като майка си

Пийчис Гелдоф, дъщерята на Боб Гелдоф и Пола Йейтс, е само на 25 години, когато през 2014 г. е намерена мъртва в дома си. Причината е интоксикация с хероин.

Четиринадесет години по-рано майка ѝ Пола Йейтс също умира от свръхдоза хероин. Така една и съща зависимост отнема живота на майката и дъщерята с разлика от 14 години.

Томи Лий Джоунс с дъщеря си Виктория, която си отива на 34 години

Дъщерята на Томи

Лий Джоунс - кокаин

Съвсем нова история - на 1 януари 2026 г. Виктория Джоунс, 34-годишната дъщеря на Томи Лий Джоунс, е намерена мъртва в хотел Fairmont в Сан Франциско.

Съдебният лекар определя причината като токсични ефекти на кокаина, а смъртта — като случайна. Проблемите ѝ не са започнали непосредствено преди трагедията. Години по-рано баща ѝ е търсил съдебна помощ във връзка с лечението ѝ и опитите тя да остане трезва.

Дейна Карви губи

32-годишния си син

През 2023 г. актьорът и комик Дейна Карви и съпругата му Пола губят 32-годишния си син Декс, който се е борил със зависимост.

Токсикологията установява фентанил, кетамин и кокаин, а смъртта е определена като случайна свръхдоза.

Анна Никол Смит със синът ѝ Даниел

Синът на Анна Никол Смит

умира до леглото ѝ

Даниел Смит е само на 20 години, когато пристига на Бахамите при майка си Анна Никол Смит, която току-що е родила дъщеря си Даниелин. Три дни след раждането той умира в болничната стая до майка си.

В организма му са открити метадон и антидепресантите Zoloft и Lexapro, като комбинацията е определена като фатална. При Даниел обаче няма доказателства, че е бил наркозависим, затова случаят му е по-точно да бъде определян като фатална лекарствена интоксикация.

Само пет месеца по-късно умира и Анна Никол Смит - също от случайна комбинирана лекарствена интоксикация.

Силвестър Сталоун със сина си сейдж

Силвестър Сталоун

също загуби син

През 2012 г. Сейдж Сталоун е намерен мъртъв в дома си в Лос Анджелис на 36 години. Първоначално се появяват предположения за лекарства и свръхдоза, но официалната причина не е много ясна, а формулирана като сърдечно заболяване.

Пресли с родителите си Синди Крауфорд и Ранди Гербер

И сега - Пресли Гербер

Синът на Синди Кроуфърд и Ранди Гербер израства в семейство с огромни финансови възможности и достъп до професионална помощ. Пресли Гербер умира на 27 години, докато се намира в луксозен рехабилитационен център в Санта Моника.

Официалната причина за смъртта му все още не е окончателно определена, но се предполага свръхдоза.

Случаите са различни, но общото между тях е очевидно: дори парите, известността и достъпът до най-добрите специалисти не дават гаранция срещу зависимостта. Кърк Дъглас например плаща за многократни лечения на сина си, без те да успеят да го спасят.

Парите могат да осигурят най-доброто лечение и още един шанс. Но срещу зависимостта дори най-богатите родители понякога се оказват безсилни.