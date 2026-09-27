Модата овърсайз отстъпва, силуетът се завръща

Есента на 2026 носи по-тесни форми, ретро вдъхновения, авиаторски якета и блясък

Ако има една голяма промяна, която се забелязва още от първия поглед към колекциите за есен-зима 2026/27, това е краят на безкрайния овърсайз (oversize). След няколко сезона, в които дрехите сякаш трябваше да бъдат възможно най-големи и свободни, модата отново започва да следва линиите на тялото.

На подиумите в Милано, Париж, Лондон и Ню Йорк се завръща skinny и slim fit силуетът - тесни панталони, прилепнали топове, сака с подчертана талия, рокли “втора кожа”. Много от известните марки показват по-стройни пропорции, напомнящи на минималистичната мода от 90-те години на миналия век. Това не означава, че широките дрехи изчезват, а че тази есен гардеробът става много по-разнообразен. Той е едновременно прилепнал и обемен, строг и романтичен.

Една от най-практичните тенденции е “модата на пластовете”, или layering. Риза под пуловер, риза и жилетка под сако, рокля върху панталон, няколко якета едно върху друго. Някои марки дори изграждат колекциите си около идеята за дрехи, които могат да се добавят и махат според ситуацията. Така обличането на слоеве от чисто практично решение за студеното време се превръща в един от основните стилистични похвати на сезона.

Ако трябва да се избере една дреха на сезона, това е авиаторското яке. Кожено, от shearling - водоустойчив материал, или с голяма яка, то се появява в различни интерпретации и носи със себе си малко от приключенския дух на авиацията. Наред с него се връщат и bomber якетата, вече не само като спортна дреха, а като част от градския гардероб.

При палтата тенденцията е почти противоположна на skinny силуета. Голямото палто тип cocoon обгръща тялото като пашкул. Заоблените и обемни форми създават усещане за комфорт и защита. Така есента предлага интересен контраст: тясно по тялото отдолу и огромно палто отгоре.

Романтика и дантела СНИМКА: ИНСТАГРАМ- chiaraferragni

На другия полюс е новият романтизъм. Дантела, тюл, волани, панделки, набори, прозрачни материи и цветя превръщат някои от есенните колекции почти в модерна приказка. Розовото също се завръща в различни нюанси. Този път обаче романтичните елементи не са запазени само за вечерните рокли. Дантелена блуза може да бъде комбинирана с кожен панталон или строго сако.

Особено любопитно е завръщането на peplum, или онзи силует с разкроена част около талията, който беше изключително популярен преди около петнайсет години. Той отново се появява върху сака, топове и рокли и създава по-женствена, подчертана форма на тялото.

Друг силен ретро момент идва от 20-те години на миналия век. Рокли с дължина около коляното, декоративни елементи, блестящи материи се връщат, но без буквално копиране на историческата мода. В други колекции се появяват мотиви от 50-те - поли с обем, яки, малки чанти.

Животински принт, каре и тъмни цветя СНИМКА: ИНСТАГРАМ - valentina.brambilla

Леопардовият принт отново е навсякъде. Към него се добавят зеброви мотиви и по-графични черно-бели животински щампи. Тази есен те може да бъдат върху палто или рокля, но и само върху една чанта, обувки или шал. Един детайл може да промени целия тоалет.

Паралелно с животинския принт се завръщат класическото каре и тартанът, особено в британската интерпретация на есенния гардероб.

Сивото, което напомня мъглив Лондон, е един от характерните цветове на сезона.

Цветята не си отиват с лятото, но есенните са различни. Те са тъмни, драматични и почти мистериозни - бордо, черно, тъмносиньо и зелено. Вместо нежната пролетна флорална щампа виждаме цветя, които са сякаш излезли от старинна картина.

Бордо, шоколад и забайоне СНИМКА: ИНСТАГРАМ - valentina.brambilla

Що се отнася до цветовете, бордото остава един от големите герои на сезона. Наситеното виненочервено се появява върху палта, костюми, чанти, обувки и рокли. Може да бъде носено като един цялостен комплект или като акцент. “Вог Италия” посочва като интересен нов неутрален нюанс “забайоне”. Това е топъл, кремаво-жълт цвят, напомнящ италианския десерт, който заменя част от студеното “маслено” бяло от предишните сезони. Той изглежда особено добре с шоколадовокафяво, тъмносиньо и сиво, ардизия (плодовете на растението са кораловочервени). Към тях се присъединяват шистовосиво, шоколадовокафяво, черно и наситеночервено, но и неочаквани ярки акценти като чисто, яркосиньо.

Изцяло в черно и злато СНИМКА: ИНСТАГРАМ - nivvshop

Черното тази есен е повече от класика. Total black се завръща с особена сила - от палтото до обувките, без задължително да има готически или рок характер. Черното е елегантно, чисто и категорично. И точно когато очакваме минимализъм, идва обратът със златото. Блестящи материи, металически повърхности и златисти рокли превръщат вечерната мода в нещо много по-смело. Тук няма “тих лукс”, защото златото иска да бъде видяно.

Аксесоарите този път не са второстепенни Снимка: Пинтерест

Ако дрехите стават по-лични, аксесоарите стават още по-смели. Големите обеци са един от най-видимите трендове - кристали, цветя, скулптурни форми. Малките минималистични обеци отстъпват място на бижута, които сами могат да бъдат целият акцент на тоалета.

При обувките властват високите ботуши cuissardes, включително модели от велур, двуцветни варианти и версии с видима връзка.

При чантите се завръща една почти забравена елегантност. Малката структурирана чанта, носена в ръка, е с ретро излъчване от 50-те. До нея стои противоположността - голямата удължена клъч чанта, която се носи под мишница.

Интериорът - по-топъл и личен Снимка: Пинтерест

В интериора на есента също се забелязва умора от стерилното съвършенство. Белите стени, студените сиви повърхности и мебелите, които изглеждат така, сякаш никой никога не ги е използвал, постепенно отстъпват. На тяхно място идва по-материална, по-топла и по-лична къща. Дърво, камък, кадифе, вълна, лен, керамика и метал се комбинират, за да създадат усещане за дълбочина. Диванът вече не е просто функционален предмет, а място, в което човек действително иска да се отпусне. Осветлението става по-меко, лампите все по-често се превръщат в скулптури, а декоративните предмети придобиват собствен характер.