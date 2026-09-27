Боксьорът Шавулев става отец Дончо, когато младеж оцелява след тежко сътресение

Освен треньор, който учи децата в риск да не се пречупват, той е и поет, който оприличава живота на акварел

Единственият у нас свещеник с боксови ръкавици събра стиховете си в "Акварел", а вечер продължава да тренира деца в риск и да ги учи как да понасят ударите не само на ринга, но и в живота. До обяд е в църквата, вечер е в боксовата зала. Между олтара и ринга вече десетилетия минава животът на отец Андон Шавулев, когото всички в Благоевград познават като отец Дончо. Единственият у нас духовник, който е бил боксьор и продължава да работи като треньор, не вижда противоречие между расото и боксовите ръкавици. И на двете места, казва той, човек трябва да бъде истински. И на двете места трябва да спечели доверието на другия, преди да се опита да му помогне.

Всички награди са му важни Снимка: Личен архив

Сега към необикновената биография на свещеника, треньора и спасителя на десетки млади хора се прибавя още една дума - поет. Неговата стихосбирка "Акварел"У вече има ново издание, макар самият той да говори за него с обичайната си скромност.

"За мене си не ми е удобно да говоря", признава отец Андон. Разкрива само, че зад появата на книгата стои близкият му приятел Румен Леонидов.

"Той ме издаде. За мен е най-големият жив български поет в момента", казва свещеникът.

Грижи се за всички деца, като за свои Снимка: Личен архив

Първото издание на "Акварел" се появява през 2016 г., след като съпругата и трите деца на отец Дончо откриват негови стари тетрадки със стихове. Решават да го изненадат и ги предоставят на Румен Леонидов, който ги редактира и подготвя за печат. Дъщеря му Юлия създава корицата. Премиерата на книгата е съчетана с благотворителна инициатива Ц вместо да бъде насочено към автора, вниманието отново отива към болно дете и към неговите възпитаници от дома за деца без родителска грижа.

Във второто издание са включени и нови стихове, а част от поезията му е публикувана от Иван Гранитски в списание "Везни". "Акварел" разкрива онази страна на отец Дончо, която трудно може да бъде забелязана, когато е край ринга и дава кратки наставления на своите боксьори. В стиховете му има море, планини, любов, свобода, светлина и спомени от младостта. Има го и рингът - като метафора на живота, в който след всеки удар трябва отново да заемеш мястото си и да продължиш.

Отец Андон започва да пише още като ученик. Първо съчинява кратки разкази, а в гимназията се обръща към поезията. Обичал и да рисува. Правел рисунки с молив и акварел, част от които били изгубени през годините. Затова заглавието на книгата не е случайно - "Акварел" събира цветовете на един живот, минал през различни изпитания, но запазил чувствителността си.

Роден е на 2 ноември 1951 г. в мелнишкото село Лозеница. Вярата влиза в живота му още в детството. Баба му Мария го водела по църкви и празници, а когато малкият Андон я попитал кой е Исус Христос, именно тя станала първият му учител по богословие и по живот.

Като младеж обаче той мечтае не за расо, а за морето. След казармата заминава за Варна, започва работа като докер на пристанището и още в първите дни търси място, където да тренира бокс. Работи на смени, носи тежки товари, но не пропуска тренировките. Контузия на ръката прекъсва активния му път на състезател. Моряшката мечта също остава неосъществена, но боксът не напуска живота му.

След Варна записва Духовната академия. Завършва през 1978 г., но моментът, който окончателно го отвежда към свещеническото служение, идва няколко години по-късно.

През 1985 г. отец Андон, тогава треньор в Сандански, преживява една от най-тежките си срещи с човешката болка. Млад негов състезател получава сериозно сътресение след боксов двубой. В продължение на седмица Андон Шавулев пости и се моли за живота му. Дава обет, че ако момчето се възстанови, ще стане свещеник. Боксьорът оздравява, а треньорът изпълнява обещанието си. По-късно признава, че вярата отдавна е била в него и вече е мислел за свещеничеството, но случилото се се превръща в решаващия тласък.

Днес отец Дончо служи в благоевградския храм "Въведение Богородично" и е дългогодишен президент и треньор на боксов клуб "Пирин". Графикът му почти не се променя - до обяд е в църквата, където хората го търсят за съвет, подкрепа или просто за разговор, а вечер отива в залата.

"Всяка вечер съм там", казва той.

През годините е получавал примамливи предложения за духовна служба в чужбина, но избира да остане в Благоевград, до храма и до децата. Повече от 18 години е тренирал и студенти от Американския университет. Много от тях отдавна живеят в различни държави, но продължават да му се обаждат и да се връщат при своя треньор.

Най-важната му мисия обаче остава работата с деца без родители, с младежи от разделени семейства и с момчета, попаднали в бедност, изолация, агресия или зависимост. В продължение на години отец Дончо води деца от благоевградския дом в залата на ДПиринУ. Някои от тях за първи път разбират какво означават ред, отговорност и принадлежност именно там.

За отец Андон боксът не е уличен бой, а система от строги нравствени правила. Ударът под пояса е срам, противникът трябва да бъде уважаван, а победата не дава право на унижение.

"Боксьорите трябва да бъдат рицари. Това ще им трябва за цял живот", казвал е той.

На ринга детето може да открие увереността, която никой дотогава не му е дал. Разбира, че може да бъде равно с останалите, да се състезава, да побеждава, но и да губи достойно. Според свещеника спортът е особено силно средство за възпитание именно при децата в неравностойно положение, защото им показва, че мястото им не е в периферията на обществото.

Сред най-успешните му възпитаници е Таня Илиева, момиче от дома за деца без родителска грижа, което достига до европейска вицешампионска титла при девойките. Благодарение и на спортните си успехи тя получава възможност да продължи образованието си в Югозападния университет. Пътят ? не е без грешки и колебания, но когато поискала прошка и нов шанс, отец Дончо я върнал в клуба. За него възпитанието не означава човек никога да не падне, а да знае, че може да се изправи.

С времето домовете за деца са закрити, но връзката му с много от някогашните възпитаници не прекъсва. Част от тях продължават да спортуват, други вече работят и имат семейства, а трети все още търсят помощта му.

"Поддържаме връзка. Помагаме, когато можем", казва свещеникът.

Не всички истории имат лесен край. Един от най-талантливите му възпитаници, петкратен шампион на България при подрастващите, започнал да употребява марихуана, а след това преминал към тежки наркотици. Криел се от своя треньор и прекъснал връзката си със залата. Отец Андон разбрал колко тежко е състоянието му едва когато получил обаждане от психиатрично заведение.

Последвал продължителен и мъчителен период. Трябвало отново да го приберат, да останат до него и да го убедят, че животът му все още може да бъде върнат. Днес младежът е отказал наркотиците, работи и отново тренира.

"Тогава просто стана чудо, но не е заради мен. Господ му помогна", казва отец Дончо.

Той помни и децата, които не е успял да предпази. Разказвал е как вечер се опитвал да открие хората, които разпространявали марихуана около младежите от дома. Някой обаче ги предупреждавал и опитите му оставали без резултат. Тази болка не го е напуснала, но не го е накарала да се откаже.

Отецът е посещавал свои боксьори и в затвора. Продължава да поддържа връзка с деца, които са сгрешили и са се отклонили от пътя. В неговата зала провалът не означава окончателно изключване. Треньорът трябва да остане до състезателя не само когато той е на почетната стълбичка, а и когато всички останали са се отдръпнали.

Според отец Андон днешните деца растат в особено трудна среда. Наркотиците са по-достъпни, агресията става все по-видима, а истинските авторитети намаляват. Младежите имат нужда да общуват с Учител, с главна буква. Не просто с човек, който раздава нареждания, а с някого, който ги познава, изслушва ги и е готов да застане до тях.

"Трябва да си много истински с тези деца. Когато усетят, че наистина имаш добри намерения, вече застават до теб. Тогава можеш да ги водиш по хубавия път", убеден е свещеникът.

Вярата също не бива да им се налага. Тя трябва да се покаже чрез постъпките.

"Аз не обичам да говоря за вярата, искам да им покажа вярата. Многословието не ми харесва, когато става дума за Бога. Първо трябва да спечелиш тези деца и тогава да ги поведеш."

Някои от възпитаниците му сами започват да идват в църквата. Отец Андон не ги задължава и не превръща тренировката в проповед. Връзката се ражда естествено, от общите усилия, умората, болката, пътуванията и състезанията.

"Заедно тренираме, заедно излизаме на ринга. Все едно заедно воюваме. Оттам идва доверието един към друг, а след него естествено идва и вярата."

И днес клубът продължава да печели медали. Сред силните му състезатели са братята Кристиян и Венцислав Митев. Кристиян достига до бронзово отличие при мъжете, а Венцислав се нарежда пети. Клубът има и европейски медал при момчетата. Но отец Дончо веднага уточнява, че не всяко дете идва в залата, за да стане шампион.

За едно победата е медалът. За друго - че е прекрачило прага на залата вместо този на кварталната компания. За трето - че е спряло наркотиците, започнало е работа или се е върнало в училище. Именно тези невидими победи треньорът поставя най-високо.

През 2012 г. отец Андон е удостоен с националния приз "Дух на добродетелност" за грижите си за децата без родители. Той приема наградата не като лично признание, а като жест към Българската православна църква, към българския бокс и най-вече към децата. По този повод в клуба пристигат Кубрат и Тервел Пулев, за да подкрепят каузата му.

Когато го питат на колко души е помогнал, отец Дончо отказва да брои. "Ако е имало помощ, тя е от Бога, не от мен. От мен може да е стремежът."

Същото смирение личи и когато говори за ролята на свещеника. Нарича го "посредник", чрез който понякога може да премине Божията сила. Не вярва в гръмките думи, когато зад тях няма действие.

"Вярата е единственото, което може истински да спасява. Но преди това трябва да спечелиш детето", повтаря той.

Това вероятно е и най-точният портрет на отец Андон Шавулев. Свещеник, който не чака изгубените души само в храма, а ги търси в боксовата зала, в дома, в болницата и дори зад решетките. Треньор, който учи децата не как да удрят по-силно, а как да не се пречупят. И поет, който знае, че човешкият живот прилича на акварел - цветовете понякога се размиват, но докато има светлина, картината може да бъде довършена.