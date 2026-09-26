Още съм звяр в леглото: Христо Кидиков посреща 80 с усмивка и мерак

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Снежана го отказала от алкохола, двамата имат общо петима синове и шестима внуци. Певецът очаква филм за живота си и подготвя песен с Маргарита Хранова

Още съм звяр в леглото! В този дух Христо Кидиков посреща въпросите за възрастта и мъжкото си самочувствие. На 16 октомври певецът навършва 80 години, но съвсем не смята, че юбилеят е повод да се откаже от удоволствията на живота. Попитан дали още е същият звяр, отвръща без колебание:

"Ами защо не? Мъжете от моето поколение, а и преди тях, от начина на живот ли, не знам, си бяха истински мъже. Имам приятели, които станаха татковци на доста напреднала възраст, и им се радвам. Ето и Ицко Финци, и Данчо Стълбицата... Както се казва, меракът умира последен."

За семейното щастие днес Кидиков благодари на Снежана. Повече от 20 години е верен на жената, която успяла да укроти част от навиците му, без да му отнеме чувството за хумор.

С Марги Хранова планират обща песен Снимка: Архив

"Много е търпелива. Промени ме коренно", признава той.

Едно от най-големите му предизвикателства е раздялата с алкохола. Певецът казва, че от пет години не пие, а заслугата е на съпругата му.

"Благодарение на Снежето отказах всичкия алкохол на света. Спрях завинаги. Чувствам се добре, отслабнах и много се движа. Понякога пия само безалкохолна биричка."

Годините не му личат Снимка: Архив

Днес двамата живеят във великотърновското село Кладни дял. Вместо шумни компании все по-често избира разходките, а за тренировка на паметта решава кръстословици. Обича и да готви.

Със Снежана имат голямо семейство - общо петима синове от предишните си връзки. Неговите са Николай, Даниел и Александър, а нейните - двама. От тримата синове на Кидиков само Николай е поел по музикалния път на баща си. Внуците на певеца и съпругата му са общо шестима.

"След като мине юбилеят, ще се съберем", планира той семейния празник.

За третия си брак се решил на 65-годишна възраст. И понеже трудно може да говори дълго за себе си, без да се пошегува, има собствено обяснение за трите опита: "Първия път човек се жени от липса на опит - младок е, не знае какво става. Втория - от липса на памет. Третия вече трябва да е по любов."

Покрай предстоящата годишнина Кидиков очаква и филм за живота си. По думите му БНТ иска да разкаже неговата история, като покани и колеги, с които е споделял сцената. А материал в телевизионния архив има предостатъчно.

"БНТ е майката, която държи всички козове на нас, естрададжиите. Там е всичко, което сме правили през онези 20Ц30 години, когато тя беше единствената телевизия в България. Толкова много записи, толкова много неща! Стига човек да извлече най-подходящото и да го обедини в една идея, ще се получи нещо прекрасно", смята певецът.

Собствената му равносметка преди 80-ия рожден ден е смес от удовлетворение, умора и онова желание за още една песен, което постоянно отлага окончателното оттегляне.

"Вече приключвам с кариерата си. Достатъчно. Поуморявам се, чувствам го. Паметта не ме държи както преди. Толкова песни съм изпял, сигурно над 400. Имам толкова албуми и записи", казва Кидиков.

Малко след това обаче уточнява, че концертната му дейност всъщност не е спирала.

"Пътувам, където ме поканят. На сцената не се спирам. Вечно съм сред публиката, вдигам хората на крака."

Дори издава, че с Маргарита Хранова обмислят нова песен, но е рано да говори още за това.

Най-искреното му обяснение защо продължава да излиза пред хората няма общо с юбилеи и отличия: "Аз съм просто човек, който притежава едно оръжие, отварящо врати - усмивката. Раздавам се от сърце и много искам да направя хората по-добри и по-щастливи."

От 11 години тази усмивка е част и от "Златна сватба" в Павликени, празник на двойките с поне половин век семеен живот. Кидиков разказва с особено настроение за срещите с хората, които са останали заедно 50 и повече години. Неговото появяване на финала е музикалната изненада.

"Много е тържествено, много вълнуващо. Излизам накрая и ги захващам - песни, танци, снимки. Тази година беше феноменално."

Когато стане дума за доходите след толкова години работа, тонът му се променя. По думите му основната му пенсия е 170 евро. Отделно получава пожизнено парично отличие, чийто размер преди превалутирането е бил 500 лева.

"Помислих, че ще станат 500 евро, но си останаха около 255", отбелязва той.

Въпреки огорчението не зачерква нито годините, нито професията си. В историята му има и огромни сцени, и дълги пътувания, и случки, които продължава да разказва с удоволствие.

Музиката започва още от дома в Пловдив. Майка му пеела в хор, баба му Тодора знаела народни песни, които той запомнял, а баща му свирел на мандолина и китара и го научил да свири. Христо не се разделял и с пианото. След музикалното училище идва консерваторията в София и срещата с преподавателката Ирина Чмихова.

"Завинаги запомних уроците й. Попивах всичко, което правеше. Учил съм се от Георги Кордов, Маргрет Николова, Лили Иванова, Борис Годжунов, Йорданка Христова. Като бяхме млади, стояхме зад кулисите и слушахме със затаен дъх певците с опит", спомня си той.

В консерваторията е в един клас с Маргарита Хранова, Михаил Йончев, Мустафа Чаушев и Петър Чернев. След прослушване при диригента Николай Арабаджиев-Фучо започва работа с оркестър "София". Там са Паша Христова и Мария Нейкова.

С Паша го свързва и най-болезненият спомен от началото на кариерата му. През декември 1971 г. е включен в групата, която трябва да пътува за концерти в Алжир. В последния момент отпада.

"Причината била, че съм млад и неопитен, а на мое място включиха Борис Годжунов. Изпратих колегите със сълзи на летището. Валеше сняг", разказва Кидиков.

Самолетът катастрофира при излитането. Сред загиналите е Паша Христова.

"Оттогава си мисля, че Бог по някакъв начин ме пази", признава той.

Тази есен отново ще се върне към спомена за певицата. Казва, че през ноември ще бъде в БНР за събитие по повод 80-годишнината от рождението й.

"Тя е родена на 16 юли, само три месеца е по-голяма от мен."

Години след трагедията самият Кидиков се оказва човекът, който помага на други да се спасят. Прибирали се със съпругата му от вилата. Пътят бил прав, а пред тях се движел друг автомобил. Изведнъж колата изчезнала от погледа им. Снежана предположила, че е завила по черен път, но той намалил и се огледал. Видял я извън шосето, обърната по таван, а гумите още се въртели.

"Имаше две жени. Едната беше със счупен крак, наполовина извън колата, охкаше и стенеше. Веднага се втурнах и ги изкарах, а колата се подпали. Повикахме линейка и се обадихме на съпруга на едната жена", разказва той.

Когато го питат кое е най-смелото нещо, което е правил, Кидиков посочва именно тази случка.

Другите истории от пътя са по-весели. След началото на самостоятелната си кариера през 1982 г. пее песни на Тончо Русев и пътува на турне в Източна Германия. По-късно Ангел Заберски го кани в Ансамбъла на Българската армия и оркестър "Сребърни звезди". Към състава се присъединяват Нели Рангелова и младият Георги Христов.

При едно от турнетата в Чехия ги настаняват във военна база. Един от шофьорите хъркал толкова силно, че Кидиков и озвучителят решили да използват това за среднощна шега. Свързали техниката и пуснали хъркането през тонколона, след като колегите им заспали.

"Събудиха се и започнаха да викат: "Мечка! Мечка!", смее се певецът.

Друг път самият той станал жертва на сценичен номер. Преди концерт му залепили обувката за пода. Разбрал в последния момент и се наложило да излезе само с едната.

"Понакуцвах, а докато пеех, техниците успяха да я отлепят и да ми я донесат на сцената. Публиката се забавляваше. Възприеха всичко като част от програмата."

Пловдивските му почитатели пък сътворили реплика, която останала негова емблема: "Пусни, майна, ВЕФ-а, да чуем Кидика!". Певецът пазел стария радиоприемник, но казва, че не страда от носталгия по отминалото време.

Към по-младите изпълнители гледа с интерес. Харесва Мария Илиева, Графа и Поли Генова. И сред попфолк певиците разпознава талант - посочва Ивана, Глория и Нелина. Днес смята, че може по-често да отстъпва място на следващите поколения и да им се радва отстрани.

Един урок обаче би им предал без колебание:

"За да успееш, трябва да обичаш публиката. Тя е цар. Може да те въздигне и да те свали."

А докато публиката продължава да го кани, Кидиков все ще намира сили да отиде. Между разходките със Снежана, срещите с шестимата внуци и кръстословиците очевидно остава място и за още една песен.