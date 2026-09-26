Новите герои в "Под прикритие" - мафиоти и поръчкови убийци

Две паралелни истории в продължението,

което връща на екрана Джаро и Иво Андонов

Иво Андонов е застрелян, ченгето под прикритие Ерол Метин успешно е изпълнил мисията си, а корумпираните полицейски служители са арестувани. Така завърши последният сезон на най-успешния криминален сериал “Под прикритие”. Сега, 10 г. след излъчването му, БНТ е готова с продължението му и ще го пусне в програмата си от 10 октомври.

Преди това обаче кримипоредицата ще има специална премиера с червен килим в зала 1 на НДК на 5 октомври. Билетите бяха разпродадени само за 48 часа, затова от БНТ обявиха втора дата - на 6 октомври.

В 12 епизода зрителите ще видят не само какво се случва с останалите живи герои сега, но и предисторията на онова, което гледаха с такъв интерес преди години.

“Самият свят на “Под прикритие” се промени от времето, когато той се роди, до днес. Как се продължава този сериал? Първо, с адски много внимание, с идеята да отразим новите правила, новия свят, в който живеем в момента. Така че не може да говорим за завръщане, защото ние сами като екип сме се променили”, обясни Ваня Николова, сценаристката на сериала. “Ще видим героите - къде са те сега в техния житейски и професионален път. Освен това ще ги видим в срещи с нови герои и с нови предизвикателства, в които сме включили и доста личен залог за всеки от тях”, добави колегата ѝ Борислав Захариев.

Мариан Вълев, Захари Бахаров в гръб и Юлиан Вергов в шести сезон на “Под прикритие” СНИМКИ: ФЕЙСБУК

Сюжетът ще има две времеви линии - настоящето и миналото. Така става възможна появата на екрана и на онези любими герои, които бяха убити в предишните сезони. Джаро (Михаил Билалов), Косъма (Александър Сано), Иво Андонов (Захари Бахаров) пак ще са основна движеща сила, за да покажат как изобщо са създали престъпната си организация. Сценаристите поставят историята и в контекста на българския преход.

“Направихме две паралелни истории. Едната, която върви в епоха, е за това как се събира бандата на Джаро. Всъщност как се раждат условията, за да съществуват хора като Джаро, като Иво Андонов”, добави Николова.

Връзката между двете сюжетни линии - на минало и настояще, ще се разкрива чрез персонажите и събитията в новия сезон. В него влизат шестима нови актьори, които ще имат ключови роли.

Историята в продължението е разработвана близо година от сценарния екип заедно с разследващия журналист от “24 часа” и главен редактор на сп. “Космос” Слави Ангелов и с Димитър Митовски.

Юлиан Вергов в

общ бизнес с Джаро

и Иво Андонов

Юлиан Вергов като Тони Амигото

“Симпатичен бизнесмен” - така Юлиан Вергов описва персонажа си в продължението на сериала. Но героят му Тони Амигото е много повече от това - той е новият голям подземен бос в криминалния свят. Заможен, влиятелен, безскрупулен, но и такъв, който определено държи да демонстрира своя статус. На кадрите, които продукцията пусна от снимачния процес, се вижда как Вергов е с изключително елегантна визия - например с бял костюм и златна щипка за вратовръзка във формата на гепард.

“Той ще има водеща роля, защото неговият персонаж ще е ключов за развитието на сюжета”, обясни продуцентът Димитър Митовски.

Вергов не се колебае изобщо дали да стане част от “Под прикритие” - сам разказва, че гледал предишните пет сезона и много ги харесвал, така че не се и замисля дали да приеме предложението на екипа. Все пак добре се познава с повечето от тях - преди 16 г. пак с Митовски и колегите му работи в първия от новата вълна български сериали “Стъклен дом”. Там изигра Николай Жеков - манипулативен бизнесмен, който иска да успее на всяка цена. Той гледаше на почти всяка ситуация като на възможност да спечели пари или влияние, а основните му двигатели бяха властта, парите и контролът, така че героят доста напомня на този, който ще изиграе и в “Под прикритие”. Слабото място на Жеков бе дъщеря му Сияна, изиграна от актрисата Радина Кърджилова. В “Под прикритие” двамата с Вергов също са семейство, само че сега тя е негова съпруга.

“В новата част от историята ще видим за първи път семейството, което е от средите на мафията. А семейството в криминалните драми обикновено води до много сериозни лични залози. Това беше причината, поради която хванахме тази линия”, обясни сценаристката Ваня Николова по БНТ. В кадрите, показани досега от екипа, Вергов е в общи сцени с героите на Михаил Билалов, Мариан Вълев и Захари Бахаров, така че се очаква много екшън от героя му.



Велина Георгиева

месец снима друг

сериал в Киев

Велина играе дъщерята на героите на Юлиан Вергов и Радина Кърджилова.

Да изиграе Иво Андонов в “Под прикритие”, е мечта от години на младата актриса Велина Георгиева. Сега я сбъдва, но по малко по-различен начин. Тя влиза в сериала като едно от новите лица в престъпния свят. Героинята ѝ се казва Карина и е дете на престъпния бос Тони Амигото и красивата му мутреса Виктория Влашка.

Велина и преди е участвала в тв сериали - играла е в “Братя” и в “Съни бийч”, но ролите ѝ там не са така големи.

Тя е родена на 13 ноември 1999 г. във Варна. Като ученичка сама снима и монтира видеа, които показва на приятелите и учителите си. Дълго се колебае накъде да поеме, след като завърши - дали в чужбина, дали тук, но покрай страстта да влиза в различни роли се ориентира към театъра и актьорството. Завършва НАТФИЗ през 2022 г. в последния актьорски клас на проф. Снежина Танковска. След академията тя продължава работа както на театрална сцена, така и в киното и в телевизията. Изявява се като модел, снима се в реклами, участва в поетичния спектакъл “Жив” по стихове на Христо Фотев.

През май и юни Георгиева бе месец и половина в Киев, за да влезе в една от главните роли в “Момиче от Талин”. Сериалът е международна копродукция на Естония и Украйна, като в него има и българско участие. Велина Георгиева и Алек Алексиев изпълняват централни роли в поредицата, чието действие обхваща периода от 1992 г. до наши дни.

“Месец и половина в Украйна. Благодарна съм. Преди да замина, ме беше страх. След няколко седмици там не исках да се прибирам. Влюбих се в Киев”, обяснява тя, когато се прибира в България.

За работата в “Под прикритие” сама казва, че било магично преживяване. “Аз съм фен на сериала от момента, в който излезе. Взех много ценни преживявания, уроци и актьорски опит”, обясни Велина в свое интервю.



Радина Кърджилова дори

не си представяла, че може

да изиграе такъв образ

Радина Кърджилова и Захари Бахаров снимат сцена от “Под прикритие”, а до тях са режисьорът Виктор Божинов и продуцентът Димитър Митовски.

Черешката на тортата в “Под прикритие” - така актрисата Радина Кърджилова описва героинята си Виктория Влашка.

“Аз съм много щастлива, че участвам в този проект, защото персонажът е много далечен от мен. Просто това е образ, който не съм си и представяла, че мога да изиграя”, разказва Кърджилова. По думите ѝ в новия сезон има много екшън, предателства, по-малко любов и много динамика.

През последните години актрисата е в истински творчески подем и на театралната сцена, и на големия екран. Все в сериозни тежки представления участва. Тази година дори Антонио Бандерас я гледа от първия ред в ролята ѝ на Медея. Играе и в много успешни спектакли на Народния театър.

Само след ден - на 28 септември, в театър “Артвент” предстои и премиерата на световния театрален феномен “Интер алия” (Inter Alia), в чиято главна роля влиза тя. В него си партнира с любимия си Пламен Димов. Същото представление се играе и в чужбина в Кралския национален театър в Лондон, а в края на годината ще излезе и на Бродуей.



След Гунди Павел Иванов

е поръчковият убиец Явор

Павел Иванов (вляво) с изпълнителния продуцент на шестия сезон на сериала Магърдич Халваджиян

През сериозни физически тренировки и дори специално обучение преминава актьорът Павел Иванов, за да влезе максимално добре в ролята на Явор Кръстев. Героят му е дълбоко свързан с престъпните структури и по-конкретно с поръчкови убийства.

“Сложна, заплетена и интересна, с огромна арка и много промени”, така Иванов описва ролята си. Героят му ще бъде тясно свързан с новия голям подземен бос Тони Амигото (Юлиан Вергов) и неговата властна съпруга Виктория (Радина Кърджилова).

Продуцентите загатват, че образът му ще внесе огромно напрежение и зрелищни каскади в новата история, като ще се сблъска както с полицията, така и със старите култови играчи на улицата.

Новият му сценичен образ няма нищо общо с ролята на Гунди, с която Павел Иванов придоби огромна популярност. Той изигра легендарния ни футболист Георги Аспарухов в биграфичната драма “Гунди – Легенда за любовта”. За “най-отговорната роля в живота си” актьорът се подготвя 7 години със сериозни футболни тренировки и строг режим.

Павел Иванов е любимец на публиката от комедийния сериал “Татковци” - там е добрият, отговорен и самотен баща, който се грижи за дъщеричката си. И не е случайно, че брилянтно влиза и в драматични, и в комедийни роли - ученик е на легендарния Стефан Данаилов.

“Аз съм страхотен почитател на комедийния жанр. Пиша много авторски спектакли, както и ги създаваме в колектив”, разказва актьорът. Истински фурор предизвиква у публиката в постановките “Петък вечер” и “Неделя сутрин” заедно с Христо Пъдев, Стоян Дойчев и Филип Буков - четиримата продължиха като доказан тандем и на театралната сцена след “Татковци”. Догодина се очаква да излезе премиерата на новия сериал “Летище” по БНТ, в който Павел Иванов играе в една от главните роли.

Актьорът е съпруг на балерината от Музикалния театър Марина Стоилова и двамата са щастливи родители на момченце.

Вместо маркетинг в чужбина

Климентина Фърцова избира сцената

Младата актриса Климентина Фърцова Снимка: Личен фейсбук профил

Каква ще бъде ролята на младата красива актриса Климентина Фърцова? Докато за други нови лица вече има детайли, точната връзка на героинята на Фърцова с мафията или полицията тепърва ще се разплита на екран.

Нейният атрактивен персонаж е замислен като основен двигател на съвсем нови, паралелни интриги и конфликти. Тя ще играе ключова роля в модерната престъпна реалност на новото време, която този сезон ще излезе извън границите на България.

28-годишната актриса е добре позната на зрителите. Тя стана известна с ролята си на Лиза в българския игрален филм “Голата истина за група “Жигули” на режисьора Виктор Божинов. След това се снима и в драматичния сериал “Белези”, който се излъчваше по Би Ти Ви. През пролетта на 2022 г. се превъплъти в ролята на Радост в драматичния сериал “Вина” по БНТ. След това изигра Мария Лакапина (придобила името Ирина) в българския исторически сериал “Войната на буквите” по БНТ на режисьорите Виктор Чучков и Зоран Петровски.

След Втора английска гимназия в София планирала да учи маркетинг в чужбина, но кандидатства в НАТФИЗ. Дипломира се в класа на проф. Пламен Марков и става част от трупата на Пловдивския драматичен театър.

За кратко обаче Климентина се отдели от сцената и киното през 2024 г., когато роди първото си дете. Заедно с музиканта и фотограф Огнян Спасов станаха родители на Ален.

Героят на Веселин Калановски

се пази в пълна тайна

ВЕСЕЛИН КАЛАНОВСКИ СНИМКА: АРХИВ

Снимам сериал, който е дълбоко познат на широката публика и твърде харесван от нея. Казва се “Под прикритие”. Сценаристите са страхотни, актьорите също. Няма да ви кажа обаче какво ще се случи, защото имаме договори, които изискват конфиденциалност.

Това е единственото, което известният актьор Веселин Калановски казва за работата си в криминалето. Все още не се знае нито как се казва героят му, дали е полицай, прокурор, бизнесмен, или част от престъпния свят, каква е връзката му с Джаро, Куката или Тони Амигото и в коя сюжетна линия изобщо влиза той.

Калановски е от актьорите с много сериозна сценична биография. Завършва ВИТИЗ през 1985 г., а сред преподавателите му са Енчо Халачев, Снежина Танковска и Илия Добрев. След това играе в театрите в Разград, Благоевград, София.

В последните години зрителите на малкия екран са го гледали като Джими в “Хотел “България”, капитана в “Домашен арест”, генерал Давидов в “Братя”, Харизанов във “Вина”, Цветан Конов в “Скъпи наследници” - все авторитетни фигури. Затова и вървят спекулации, че ролята му в “Под прикритие” ще е на персонаж с голямо влияние.

