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Марго Роби взе фамилията на съпруга си почти 10 години след сватбата

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Том Акърли и Марго Роби СНИМКА: X/@addictionmargot

Почти 10 години след сватбата си с филмовия продуцент Том Акърли Марго Роби официално е приела фамилията на съпруга си.

36-годишната актриса вече фигурира като Марго Акърли в документите на продуцентската компания LuckyChap Entertainment, която двамата основават заедно. В публикуваната преди дни документация е отбелязана промяната от Марго Елиз Роби на Марго Елиз Акърли, съобщава Page Six. 

Роби използва фамилията си по рождение, откакто през май 2015 г. е назначена за директор на LuckyChap Entertainment. Компанията е създадена от нея и Акърли през 2014 г. и оттогава стои зад продукции като „Аз, Тоня", „Birds of Prey", „Барби" и „Солтбърн".

Марго Роби и Том Акърли сключват брак през декември 2016 г. по време на интимна церемония в Австралия. Двамата започват връзката си две години по-рано, след като първоначално се запознават през 2013 г. на снимачната площадка на драмата за Втората световна война „Френска сюита".

Роби участва във филма, а Акърли работи като помощник-режисьор. В началото двамата са само приятели, след което стават и съквартиранти, преди отношенията им да прераснат в романтична връзка.

Двойката посрещна първото си дете – син, през октомври 2024 г. Том Акърли е родом от Съри, Англия.

Том Акърли и Марго Роби СНИМКА: X/@addictionmargot

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