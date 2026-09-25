Слави Ангелов: "Под прикритие" не е мафиотски сериал, а безпощадно огледало на живота ни

Някои критикуват "Под прикритие" за това, че показва лошите на екран и те се харесват от публиката. За съжаление "Под прикритие" не е мафиотски сериал. Той е едно безпощадно огледало на живота, който живеем всички ние. В което виждаме корупцията, неработещите системи, разпада на държавността. Това е "Под прикритие". Това заяви журналистът от "24 часа" и главен редактор на сп. "Космос" Слави Ангелов, който е част от сценарния екип и на шестия сезон на сериала.

"Това не е просто успешен сериал, но се превърна във феномен за много поколения. Вярно е, че там се изградиха култови лоши герои, но всички знаем, че хората обичат лошите момчета. От друга страна, в "Под прикритие" има много добри герои които във всеки сезон се борят по отчаян начин да постигнат своите цели, а именно възмездие и справедливост. Можем да кажем, че в реалния живот около нас тези примери са много дефицитни напоследък. И ако погледнем така, може да се окаже, че тази позитивна линия в "Под прикритие" е по-силна, отколкото в живота", каза още Слави Ангелов.

По думите му, ако се погледне към финалите на всеки от сезоните на "Под прикритие", ще се види, че там доброто постига много повече победи, отколкото доброто постига в реалния живот.

Новото "Под прикритие" ще е новото, което се промени в държавата и в мафията в последните 15 г., откакто спряхме да следим тези сюжетни линии. Това каза още Слави Ангелов за продължението на криминалния сериал на БНТ.

"Ако трябва да обясним съвсем накратко какво е това ново, то е, че мафиотските структури от началото на това хилядолетие, които бяха голям проблем до към 2007 - 2008 г., се фрагментираха. Това, което е интересно, е, че на преден план излязоха икономически структури, които са свързани с големите политически партии, които управляваха последните години и с помощта на прокуратурата и на търговците на влияние в съдебната система се насочиха към тези големи обществени ресурси. Независимо дали от държавния бюджет или от средства, които получаваме от Европа. Всъщност това е новото, което става в симбиоза с окрупнените мафиотски структури. Можем да кажем, че това ще е една от многото важни теми в новия сезон", обясни Ангелов.

"Моята роля още от първия сезон на сериала е да вкарам в него максимална достоверност." Затова всеки път, преди да започнат работа по сценария с екипа, Ангелов прави срещи с полицаи, с бандити, чрез които да се ориентира не само каква е ситуацията в момента, но каква ще е тя и след 3 или 6 месеца, какво ще се случва в бъдеще. "Самото производство на сериала, заснемането и постпродукцията отнемат време. Ние трябва така да сме си свършили работата, че когато почне сериалът, независимо, че ще е 6 месеца по-късно, трябва да бъдем актуално", добави Слави Ангелов.

По думите му се е случвало нещо, което са показвали в сериала, да се развие и в действителността. "Наблюдавахме го в първите сезони, когато бяха направени големи групи в социалните мрежи, където имаше огромен интерес към сериала. Там се коментираха всякакви неща, като например: Видяхте ли тия камиони на "Капитан Андреево", които ги хванаха, това е като преди 2 серии на "Под прикритие". Или казват как са стреляли по Златко Баретата пред Съдебната палата точно както убиха героинята Съни в сериала", разказа главният редактор на сп. "Космос". Спомни си как снимали сцени с банков обир, режисьор бил Виктор Божинов, и вместо да стои там само 30 минути, както бил предвидил, останал 10 часа - толкова интересна била работата на снимачната площадка на "Под прикритие".

"Най-любопитното е, че тази серия я излъчваме в ефира на БНТ една неделя и същата тази неделя една банка в "Люлин" е ограбена по абсолютно същия начин", разказа той.

"Всичко, което наблюдаваме в държавата последните години, няма как да показва, че вървим към добро. Напротив. Най-лошото е в усещането, че може би нищо и никога не може да се промени, каквото го има в бедните райони на Италия, където е и мафията", каза Ангелов.

А какво би казал сега той на своята версия отпреди много години? "Бих му казал: Славчо, ти изобщо не си в час с това, което ще се случи. За онези моменти, които съм имал заплахи към себе си преди години, бих му казал да не се притеснява. Когато се притеснява, нищо не се случва. Тия неща се случват, когато най-малко ги очакваш!".

Слави Ангелов бе жестоко нападнат пред дома си на 17 март 2020 г. Този юни, шест години и три месеца след атаката срещу него, делото срещу нападателите му приключи на втора инстанция. Магистратите от Софийския апелативен съд не само признаха братята Георги и Никола Асенови и техния приятел Бисер Митрев за виновни, но и увеличиха присъдите им - от 5 на 6 години затвор.

Сега Ангелов не би казал, че атаката го е променила като сценарист. "Това, което ми се случи, стана заради една карикатура. Тази карикатура аз съм си я принтирал и съм си я сложил в малка рамка отстрани на бюрото, за да ми показва в някакви моменти, че трябва да постъпвам така, както смятам за правилно", добави той.

Повече от година той и колегите му работят по сценария на продължението на "Под прикритие". В него на екрана се връщат много познати герои като Джаро, Куката и Иво Андонов, но в историята влизат и нови персонажи. Сериалът тръгва на 10 октомври, неделя, в 22 ч по БНТ 1.