Хари и Меган май стягат багажа само месец след завръщането си във Великобритания

Принц Хари и съпругата му Меган може отново да заминат в Калифорния само месец, след като шумно се завърнаха във Великобритания.

Специалната кореспондентка на вестник „Мейл" Алисън Бошоф съобщи, че според приятели на двойката те биха могли да напуснат Великобритания, ако след преразглеждане от Министерството на вътрешните работи им бъде отказана държавна полицейска защита.

В най-новото издание на подкаста „Palace Confidential" редакторът на рубриката „Дневник" Ричард Идън и група експерти по кралското семейство обсъждаха информациите, че принц Хари и Меган Маркъл вече обмислят да се върнат в Калифорния.

Двамата изгубиха правото си на държавна охрана през 2020 г., когато обявиха решението си да се оттеглят от работните си кралски задължения и да се преместят в САЩ. През годините принц Хари на няколко пъти обжалва решението на вътрешното министерство, но така и не получи охрана.

Семейството се завърна официално в родината на Хари на 26 август тази година и явно е поискало молбата им за охрана да бъде преразгледана. Крал Чарлз III обаче публично обяви, че двамата ще бъдат със статут на "частни граждани", а в такъв случай не е уместно да им бъде дадена охрана от държавата.

В подкаста беше обсъдена и възможността Меган и Хари да получат същия статут като на дипломатите, което би означавало, че ще имат право на охрана и във Великобритания, и в САЩ. Това обаче е малко вероятно, имайк предвид, че дори братята и сестрата на крал Чарлз нямат такива протекции.

Според гостите в подкаста е неизбежно и Хари в един момент ще се завърне частично към кралските си задължения и ще получи въпросната охрана.

Меган и Хари напуснаха Великобритания, за да живеят далеч от камери и медии. Семейството се установи в САЩ, където се роди и дъщеря им Лилибет.

От напускането им досега споменаването им често е свързано със скандали в кралското семейство. Двамата скандализираха световните медии първо с интервюто си при Опра Уинфри, в което намекнаха за расизъм в кралското семейство, а после и с мемоарите на Хари и документалния им филм.

Именно затова решението им да се завърнат във Великобритания беше шокиращо за мнозина, а в социалните мрежи дори се появиха конспирации, че двамата са "свършили парите" и искат отново да се завърнат към кралските си задължения и държавната издръжка.

Скоро след като напуснаха САЩ президентът Доналд Тръмп пък заяви, че е щастлив, че двамата са си тръгнали и не им е бил фен.

"Смятам, че тя прояви голямо неуважение към кралицата и към крал Чарлз. Не знам, може би съм различен, но ако бях на мястото на кралското семейство, нямаше да ги приема обратно", заяви тогава американският президент, което пък поставя и евентуално завръщане в САЩ под въпрос.