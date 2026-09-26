Унгарският премиер кара моторче и танцува в центъра на Рим на „Рики е Повери" (Видео)

Унгарският премиер Петер Мадяр превърна посещението си в Рим в доста необичайна поредица от официални срещи, разходки и забавни видеа. В рамките на два дни той се срещна с папа Лъв XIV във Ватикана, шофира моторче „Веспа", публикува кадри с посланието „La vita è bella" (Животът е прекрасен) и танцува в квартала Трастевере под звуците на „Рики е Повери". От кадрите, публикувани в официалния профил на премиера в инстаграм, се вижда, че Мадяр се забавлява истински на вечния хит „Сара перке ти амо" на популярния дует.

Визитата на Мадяр започна на 24 септември, когато беше приет от папа Лъв XIV във Ватикана. Това беше първата среща между двамата. Според премиера разговорът преминал в откровена и приятелска атмосфера. Основните теми били войната в Украйна, конфликтите в Близкия изток, международната ситуация, образованието и отношенията между Унгария и Католическата църква.

Според официалното съобщение на Светия престол двамата са обсъдили и социално-икономическата ситуация в Унгария, както и защитата на уязвимите християнски общности. След срещата Мадяр е поискал папска благословия за страната си и е отправил покана към Лъв XIV да посети Унгария.

Преди аудиенцията унгарският премиер посети унгарския параклис в базиликата „Свети Петър", а по-късно и медицинския център за нуждаещи се хора в близост до площада. След официалната програма обаче започна доста по-нетрадиционна част от римското му посещение.

Мадяр публикува видео, на което се вижда как шофира „Веспа", а зад него е синът му. Кадрите са типично римски -скутер, улици в центъра на града и двама души, които се движат из италианската столица на фона на музиката на хита „Феличита" на Ал Бано и Ромина Пауър. Към видеото премиерът добавя надпис: „Рим, Веспа, усещане за живот. Животът е прекрасен". Истинската изненада обаче дойде от друго видео. На него се вижда как Мадяр е в Трастевере, любимото място за забавления на много туристи и римляни. На централния площад звучи „Сара перке ти амо", а много от присъстващите млади хора танцуват. Премиерът се присъединява моментално към туристите и започва да танцува заедно с тях.

„Рим е вечен", пише Мадяр към видеото. Кадрите привлякоха веднага вниманието на италианските медии. Много от тях публикуваха видеото с танца, което се разпространи навсякъде в социалните мрежи.