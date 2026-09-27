Режисьорът на "Спайдърмен" прави нова трилогия на "Междузвездни войни"

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След осем години и безброй заглавия в разрастващата се екранна вселена на „Междузвездни войни", сега франчайзът отново се връща към семейството на Скайуокър с предстоящия си проект, пише „Дедлайн".

„Лукасфилм" (Lucasfilm) е поверила на Джон Уотс - създател и сърежисьор на „Междузвездни войни: Скелетен екипаж" и режисьор на „Спайдър-мен: Завръщане у дома", „Спайдър-мен: Далече от дома" и „Спайдър-мен: Няма път към дома" - режисурата на първата част от нова трилогия от сагата за Скайуокър. Сценарият пише от Саймън Кинбърг („Х-Мен: Тъмния феникс" и „Мистър и мисис Смит").

Кинбърг, който преди това е създател на анимационния сериал на Disney XD „Междузвездни войни: Бунтовниците" (2014–2018), работи по новата трилогия от 2018 г. допълва БТА.

Дейзи Ридли се очаква да се завърне в ролята на Рей.

Проектът все още не е получил официална зелена светлина от компанията майка „Дисни", според „Дедлайн".

Сагата за Скайуокър започва с „Междузвездни войни: Епизод IV - Нова надежда" през 1977 г., последван от „Междузвездни войни: Епизод V - Империята отвръща на удара" през 1980 г. и „Междузвездни войни: Епизод VI - Завръщането на джедаите" през 1983 г.

След това историята продължава с трилогията предистория: „Междузвездни войни: Епизод I - Невидима заплаха" от 1999 г., „Междузвездни войни: Епизод II - Клонираните атакуват" от 2002 г. и „Междузвездни войни: Епизод III - Отмъщението на ситите" от 2005 г.

Най-скоро франчайзът завърши историята на сагата за Скайуокър с последната трилогия: „Междузвездни войни: Епизод VII - Силата се пробужда" от 2015 г., „Междузвездни войни: Епизод VIII - Последните джедаи") от 2017 г. и Междузвездни войни: Епизод IX - Възходът на Скайуокър" от 2019 г., в която централна героиня беше Рей, изиграна от Дейзи Ридли.

След последната глава от сагата за Скайуокър франчайзът „Междузвездни войни" продължи да се разширява с филми и стрийминг сериали, чието действие се развива в различни периоди от екранната вселена. Следващата част - Star Wars: Starfighter („Междузвездни войни: Звезден изтребител") - е планирана да излезе по кината на 28 май 2027 г.