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Бербатов ще зарадва деца в Пазарджик преди спектакъла си, пак ще играе в препълнен театър

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Димитър Бербатов ще зарадва и децата на Пазарджик ден преди да се качи на сцената на театър „Константин Величков" в града, за да изиграе спектакъла си „Бербатов: Разкодиране".

На 30 септември (сряда) от 10:45 часа голямата българска звезда на световния футбол ще бъде в спортното училище в Пазарджик. Там ще се срещне с гимназисти, които вече преследват мечтите си чрез спорта, и с дечица от детска градина „Калина Малина".

И преди премиерата на спектакъла в Благоевград Бербатов имаше среща с множество деца в родното си училище, а сега хубавата традиция за вдъхновяване на следващите поколения продължава и с втората спирка от националното турне с „Бербатов: Разкодиране".

На 1 октомври от 19 часа Бербатов играе спектакъла си в Пазарджик – отново пред препълнена зала на театъра. Както за Благоевград, така и за Пазарджик билетите бяха разпродадени.
Първият българин, шампион и голмайстор на английската Висша лига с „Манчестър Юнайтед", смени познатия терен и от магията в „Театъра на мечтите" се качи на театралната сцена. Рекордьорът по голове за националния отбор на България по футбол започна национално турне. До края на 2026 г. предстоят представления в Пазарджик, Стара Загора и Плевен.

Вече е ясно кога къде той ще играе спектакъла си през следващата година. Бербатов ще зарадва публиката в театри в редица български градове, а кулминацията ще е в зала 1 на НДК в София на 17 октомври 2027 г.

ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНОТО ТУРНЕ НА „БЕРБАТОВ: РАДКОДИРАНЕ":

ПАЗАРДЖИК - 1 октомври 2026 г.
Драматично-куклен театър "Константин Величков"


СТАРА ЗАГОРА - 31 октомври 2026 г.
Държавна опера Стара Загора


ПЛЕВЕН - 26 ноември 2026 г.
Драматично-куклен театър "Иван Радоев"


РУСЕ – 27 януари 2027 г.
Доходно здание


ХАСКОВО – 23 февруари 2027 г.
Театър „Иван Димов"


ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 14 април 2027 г.
Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов"


КАЗАНЛЪК – 18 май 2027 г.
Дом на културата „Арсенал"


ШУМЕН – 9 юни 2027 г.
Летен театър


ВАРНА – 4 юли 2027 г.
Летен театър


БУРГАС – 10 юли 2027 г.
Летен театър


ГАБРОВО – 6 август 2027 г.
Летен театър


ПЛОВДИВ – очаквайте скоро
Античен театър


СОФИЯ – 17 октомври 2027 г.
Зала 1 на НДК

Билетите са в продажба на kupibileti.bg. В главната роля в спектакъла е самият Димитър Бербатов. Режисурата и сценичната драматизация са дело на Яна Титова. Музиката е специално създадена от Графа. Сценограф е Мирела Василева. Изпълнителен продуцент на спектакъла е Таня Колчакова-Янева.

„Емоцията от премиерата на спектакъла ми „Бербатов: Разкодиране" е толкова силна, че все още ме държи. И наистина нямам търпение да се кача отново на сцената. Да се качвам отново и отново. Да превръщаме заедно театрите в редица български градове в театри на мечтите. Нямам търпение да разкодираме заедно. Сигурен съм, че ще е вълнуващо за всички, както е вълнуващо за самия мен. Благодаря ви за големия интерес към спектакъла и очаквам да се видим във вашия град", заяви Димитър Бербатов.

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