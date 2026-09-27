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Май сме си същите, пее Тони Димитрова с братя Аргирови в новата им песен

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Тони Димитрова с братя Аргирови Снимка: Личен фейсбук профил

"Май сме си същите" се казва новата песен на Тони Димитрова с братя Аргирови. 

Музиката е композирана от самия Благовест Аргиров, а дълбокият и емоционален текст е дело на голямата поетеса Маргарита Петкова.

Парчето е четвъртата съвместна песен на успешното трио между братята и Тони Димитрова.  Преди две години те пуснаха и хита „Любов поне" заедно с Христо Стоичков.

Благовест и Светослав Аргирови разказват,  че песента носи усещане за зрялост, но и за същата онази енергия от младостта: „Същите сме като в младостта си... Хубавото тепърва предстои". 

"Записахме я преди няколко месеца, снимахме я пак тогава, но чакахме да дойде момента!", пише Тони Димитрова във фейсбук и допълва: "Ние наистина сме си същите в сърцата".

Тони Димитрова с братя Аргирови

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