Май сме си същите, пее Тони Димитрова с братя Аргирови в новата им песен

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"Май сме си същите" се казва новата песен на Тони Димитрова с братя Аргирови.

Музиката е композирана от самия Благовест Аргиров, а дълбокият и емоционален текст е дело на голямата поетеса Маргарита Петкова.

Парчето е четвъртата съвместна песен на успешното трио между братята и Тони Димитрова. Преди две години те пуснаха и хита „Любов поне" заедно с Христо Стоичков.

Благовест и Светослав Аргирови разказват, че песента носи усещане за зрялост, но и за същата онази енергия от младостта: „Същите сме като в младостта си... Хубавото тепърва предстои".

"Записахме я преди няколко месеца, снимахме я пак тогава, но чакахме да дойде момента!", пише Тони Димитрова във фейсбук и допълва: "Ние наистина сме си същите в сърцата".