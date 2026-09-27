Дъщерята на Калин Сърменов – Димана, дефилира пред Дженифър Лопес

Красивата Димана - дъщерята на директора на Сатиричния ни театър Калин Сърменов, отново прикова погледите по време на Седмицата на модата в Милано. Тя дефилира за италианския световноизвестен бранд “Долче и Габана”, а на първия ред я гледаше Дженифър Лопес. 20-годишната българка бе облечена в елегантно-романтичен тоалет - с кралскосиньо сако, лека и ефирна бяла пола с черни точки, затворени черни обувки, както и с много бижута.

В такъв стил е и най-новата колекция на бранда - Stravaganza Siciliana (“Сицилианска екстравагантност”) за сезон пролет-лято 2027 г., която моделите показаха в събота на обяд. Преобладават пищни пастелни дантели, класически сицилиански бродерии, брокати, леопардови принтове и деним, вдъхновен от всекидневието.

Миналата година Димана направи и световен дебют на откутюр ревютата в Париж, като по време на Седмицата на модата представи дрехи на италианската къща “Валентино”. Тя бързо се утвърждава като едно от най-успешните нови имена на световния моден подиум, участвала в ревютата на най-луксозните марки.

