ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хората, които спят по-малко от 5 часа, са с повише...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23634492 www.24chasa.bg

След моноспектакъла Деян Донков в главната роля и във филма “Камбаната”

6476
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Деян Донков в "Камбаната"

След като вече три години Деян Донков играе успешния моноспектакъл “Камбаната” в Народния театър, героят му ще оживее и във филм. Вече започнаха снимките на лентата, режисирана от Мариан Вълев.

“С Деян сме много близки приятели. Той играе моноспектакъла по едноименния роман и ми каза: “Прочети го, може би ще можем да напишем сценарий”. Така че неусетно се оказахме тук, на терен, на първи снимачен ден”, разказа режисьорът. Филмът се снима в Северозапада, като първата локация е село Чирен. Сюжетът разказва за драматичната съдба на бившия затворник Вено, преминаващ през тежки житейски препятствия, търсейки духовно спасение.

Участват още Стоян Радев, Меглена Караламбова, Кирил Ефремов, Михаил Билалов и др.

Деян Донков в "Камбаната"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино