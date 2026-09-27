След моноспектакъла Деян Донков в главната роля и във филма “Камбаната”

След като вече три години Деян Донков играе успешния моноспектакъл “Камбаната” в Народния театър, героят му ще оживее и във филм. Вече започнаха снимките на лентата, режисирана от Мариан Вълев.

“С Деян сме много близки приятели. Той играе моноспектакъла по едноименния роман и ми каза: “Прочети го, може би ще можем да напишем сценарий”. Така че неусетно се оказахме тук, на терен, на първи снимачен ден”, разказа режисьорът. Филмът се снима в Северозапада, като първата локация е село Чирен. Сюжетът разказва за драматичната съдба на бившия затворник Вено, преминаващ през тежки житейски препятствия, търсейки духовно спасение.

Участват още Стоян Радев, Меглена Караламбова, Кирил Ефремов, Михаил Билалов и др.