Нов тираж на помагалото по математика за умни шестокласници

Нов тираж на ценното помагало „Още математика за 6. клас" ще бъде по книжарниците в петък. Книгата е съобразена с учебната програма и съдържанието на одобрените от МОН учебници по математика за този клас. Структурирана е в 11 раздела, които позволяват целогодишна работа за осмисляне, затвърдяване и разширяване на знанията и уменията на шестокласниците по математика. Всеки от първите 9 раздела съдържа задачи за упражнение, разпределени по теми, примерни тестове в два варианта и задачи за любознателните. Редът на темите съответства на учебната програма, а задачите в тях са подредени по степен на трудност.

Тестовете може да се използват както за контрол и самоконтрол, така и за трениране на специфични знания, умения и навици у учениците. Постигането на осем верни отговора за 30 минути би бил добър резултат.

В Задачи за любознателните са включени интересни, любопитни и състезателни задачи. Някои от тях са с повишена трудност. За решаването им не са нужни специални допълнителни знания. Достатъчни са интуиция, съобразителност и най-важното – вникване в проблема и желание за решаването му. Десетият раздел е за годишен преговор, а в раздел 11. ще намерите примерни тестове за изходно ниво по математика за 6. клас.

Разбира се, в края на помагалото са включени и отговорите на задачите и въпросите от всички тестове, както и кратък справочник. То може да се използва както в часовете за задължителна подготовка, така и в допълнителни часове и различни форми на извънкласна работа.

Авторите на „Още математика за 6. клас" имат дългогодишен опит като учители по математика в Софийската математическа гимназия и като преподаватели в курсовете за подготовка на кандидатстващи в гимназията. Успешно съчетават полезните знания със забавлението.

За поръчки: www.knigatabg.com.

„Още математика за 6. клас"

Стр. 192

Цена 8 евро