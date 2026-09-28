Още една награда за “Мечтаното приключение” - предложението ни за “Оскар”

Още едно отличие получи филмът “Мечтаното приключение”. Той бе удостоен с Голямата награда на 44-ото издание на фестивала на българския игрален филм “Златна роза”. Това е поредно признание за лентата, която е българското ни предложение за “Оскар”. По-рано тази година тя спечели наградата на журито на кинофестивала в Кан.

Филмът е копродукция между Германия, Франция, България и Австрия, режисиран от Валеска Гризебах. Заснет е изцяло у нас, основно в района на Свиленград и край кулата Букелон. Участват само непрофесионални актьори.