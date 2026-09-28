Златното поколение в модата от 90-те отново излезе на подиума

През последните години топмоделите от 90-те отново се превърнаха в желани лица на големите световни подиуми, където модните къщи все по-често канят легендарните си музи за ревюта и специални колекции.

Така поколението, което някога определяше облика на модата, отново заема мястото си под светлините - вече с опита и самочувствието на жени, превърнали се в имена със собствена история.

В този дух Албена Александрова покани за своето ревю спектакъл любимите си BG модели, сред които бяха Цветелина Бранкова, две носителки на титлата “Мис България” - Ваня Пейчева и Елена Ангелова, Маги Сидерова, Екатерина Дюлгерова и Мария Райчева, която е дългогодишен журналист в “24 часа”.

Освен златното поколение на българските манекенки от 90-те в него се включиха дебютиращи и вече утвърдени дизайнери, за да отбележат 35 години от старта на една от емблематичните модни къщи у нас. Залата се препълни с популярни бизнес дами и светски личности. На подиума се редуваха нови и вече утвърдени имена в модата.

