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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23639849 www.24chasa.bg

Златното поколение в модата от 90-те отново излезе на подиума

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Топмоделите от 90-те заедно с част от дизайнерите, чиито тоалети представиха. Снимка: Александрина Петева

През последните години топмоделите от 90-те отново се превърнаха в желани лица на големите световни подиуми, където модните къщи все по-често канят легендарните си музи за ревюта и специални колекции.

Така поколението, което някога определяше облика на модата, отново заема мястото си под светлините - вече с опита и самочувствието на жени, превърнали се в имена със собствена история.

В този дух Албена Александрова покани за своето ревю спектакъл любимите си BG модели, сред които бяха Цветелина Бранкова, две носителки на титлата “Мис България” - Ваня Пейчева и Елена Ангелова, Маги Сидерова, Екатерина Дюлгерова и Мария Райчева, която е дългогодишен журналист в “24 часа”.

Освен златното поколение на българските манекенки от 90-те в него се включиха дебютиращи и вече утвърдени дизайнери, за да отбележат 35 години от старта на една от емблематичните модни къщи у нас. Залата се препълни с популярни бизнес дами и светски личности. На подиума се редуваха нови и вече утвърдени имена в модата.

Топмоделите от 90-те заедно с част от дизайнерите, чиито тоалети представиха. Снимка: Александрина Петева
Албена Александрова празнува двоен рожден ден - своя и 35 години на "Рошавата гарга". Снимка: Александрина Петева
Цвети Бранкова (в средата) е едно от най-популярните имена на модния подиум у нас от златното време на топмоделите на 90-те. Днес тя е и успешен дизайнер. СНИМКА: МОНИ ФРАНСЕС
Ваня Пейчева, която е носителка на титлата "Мис България". СНИМКА: МОНИ ФРАНСЕС
СНИМКА: МОНИ ФРАНСЕС
Елена Ангелова също е с короната на "Мис България". СНИМКА: МОНИ ФРАНСЕС
Екатерина Дюлгерова Снимка: Александрина Петева
Маги Сидерова Снимка: Александрина Петева
Модели от 90-те отново представяха дизайнерски колекции.
Топмоделите от 90-те заедно с част от дизайнерите, чиито тоалети представиха. Снимка: Александрина Петева
Албена Александрова празнува двоен рожден ден - своя и 35 години на "Рошавата гарга". Снимка: Александрина Петева
Цвети Бранкова (в средата) е едно от най-популярните имена на модния подиум у нас от златното време на топмоделите на 90-те. Днес тя е и успешен дизайнер. СНИМКА: МОНИ ФРАНСЕС
Ваня Пейчева, която е носителка на титлата "Мис България". СНИМКА: МОНИ ФРАНСЕС
СНИМКА: МОНИ ФРАНСЕС
Елена Ангелова също е с короната на "Мис България". СНИМКА: МОНИ ФРАНСЕС
Екатерина Дюлгерова Снимка: Александрина Петева
Маги Сидерова Снимка: Александрина Петева
Модели от 90-те отново представяха дизайнерски колекции.
Топмоделите от 90-те заедно с част от дизайнерите, чиито тоалети представиха. Снимка: Александрина Петева
Албена Александрова празнува двоен рожден ден - своя и 35 години на "Рошавата гарга". Снимка: Александрина Петева
Цвети Бранкова (в средата) е едно от най-популярните имена на модния подиум у нас от златното време на топмоделите на 90-те. Днес тя е и успешен дизайнер. СНИМКА: МОНИ ФРАНСЕС
Ваня Пейчева, която е носителка на титлата "Мис България". СНИМКА: МОНИ ФРАНСЕС
СНИМКА: МОНИ ФРАНСЕС
Елена Ангелова също е с короната на "Мис България". СНИМКА: МОНИ ФРАНСЕС
Екатерина Дюлгерова Снимка: Александрина Петева
Маги Сидерова Снимка: Александрина Петева
Модели от 90-те отново представяха дизайнерски колекции.

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