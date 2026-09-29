“Ъпсурт” празнува 30 години в зала 1 на НДК

Хип-хоп групата “Ъпсурт” ще отпразнува 30 години от създаването си с голям концерт на 11 декември в зала 1 на НДК. Ицо Хазарта и Бат Венци ще изпеят най-големите хитове на групата “Чекай малко”, “Искам твоето тяло”, “3 в 1”, “Втора цедка” и др. Засега не издават дали на сцената с тях ще се присъединят и Буч (Красимир Геров) и Шлеви Долния (Ицо Панчев), които са сред създателите на групата.