Deep Purple започват европейското си турне от София, опашка за автографи на летището

Преди 7 години групата уж се сбогува със сцената, но

продължава да свири и да издава албуми

Легендарните британски рокери от Deep Purple вече са в България за поредния си концерт у нас. Фенове посрещнаха Йън Гилън на летището в София в неделя вечерта. Сред тях беше и Ники Кънчев, който пусна снимка на фронтмена. “Певецът раздаде автографи на най-верните си фенове”, написа водещият под кадъра във фейсбук.

Тази вечер музикантите ще свирят в зала “Арена 8888”. София е първата спирка на Purple в европейското им турне, на което представят новия си албум SPLAT!, който излезе през юли. Йън Гилън раздава автографи на летището в София. СНИМКА: НИКИ КЪНЧЕВ/ ФЕЙСБУК

Йън Гилън и останалите от бандата пристигат директно от САЩ, след като представиха там 24-ия си студиен албум в 60-годишната си славна кариера. На шоуто в Ню Йорк се случи и историческо събитие - на сцената със старите си колеги излезе и легендарният китарист Ричи Блекмор, но само за едно парче. Той напусна окончателно групата през далечната 1993 г.

Фронтменът Йън Гилън навърши 81 г. преди месец. Роджър Глоувър и Йън Пейс от другите оригинални членове са на 80 и 78 г., но продължават да издават албуми и да радват феновете по света. През 2019 г. Deep Purple уж се сбогуваха с феновете, включително и в България, но оттогава гостуваха у нас няколко пъти и издадоха 4 албума.

