Силвестър Сталоун: Щях да съм в беда, ако трябваше да правя холивудска кариера днес

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Силвестър Сталоун сподели, че би било беда, ако трябва да направи кариера в днешния Холивуд.

В понеделник актьорът даде интервю на Трейси Смит от предаването CBS Sunday Morning. По време на разговора иконата от „Роки" беше попитан дали смята, че днес би имал същия успех, както преди 50 години.

„Не. Нагласата е съвсем различна. Актьорите изглеждат по-различно, играят по-различно. Тематиката - не бих могъл да се идентифицирам с нея. Не, щях да съм в беда", заяви Сталоун, цитиран от Fox News/

Той дори направи сравнения с култовия филм от 1972 г. „Кръстникът".

„Ако днес трябваше да заснемете „Кръстникът" опитайте се да подберете актьорския състав", каза той.

Актьорът каза и какво е щял да прави, ако „Роки" не беше постигнал успех.

„Щях да съм в някаква килия", споделя той през смях, имайки предвид изтърпяването на наказание в затвора.

„Или щях да се занимавам с отглеждане на коне и животни. Бях почти толкова умен, колкото един кон. Щях да стана човек, който се занимава с коне – чувствах връзка с животните", споделя Сталоун.

„Роки" се превърна в културен феномен след излизането си през 1976 г., като събра над 225 милиона долара по целия свят при скромен бюджет и спечели „Оскар" за най-добър филм. Сталоун написа сценария и изигра главната роля във филма, като получи номинации за „Оскар" за най-добър актьор и най-добър сценарий.

Успехът му даде начало на дългогодишна поредица и утвърди Сталоун като една от най-големите екшън звезди в Холивуд.

Актьорът споделя, че винаги е живял и ще продължава да живее според „закона на Мърфи", който му помага да подхрани успеха на „Роки". Законът на Мърфи е популярна поговорка, която гласи: „Всичко, което може да се обърка, ще се обърка."

Пример за прилагането на този закон все още е актуален за Сталоун, когато той отсяда в хотел със съпругата си Дженифър Флавин.

Звездата разказва, че когато отсяда някъде с Флавин, той изминава пеша разстоянието от хотелската си стая до аварийния изход. Обяснява, че трябва да знае точно колко стъпки са необходими, за да стигне дотам от стаята си, в случай че светлините угаснат.

Сталоун и Флавин се запознават през 1988 г. и сключват брак през май 1997 г. Двамата имат три дъщери: София, Систин и Скарлет. Въпреки че Флавин подава молба за развод през 2022 г. след 25 години брак, двамата се помиряват един месец по-късно.

В този етап от живота си актьорът Сталоун се готви да издаде мемоарите си The Steps.

На въпрос коя е била най-голямата „стъпка" в живота му, Сталоун отговаря, че тя винаги ще бъде първата.

„Наистина става дума за тази първа стъпка. Когато си кажеш: „Влизам с цялото си сърце и ще продължавам да изкачвам тези стъпала, докато краката ми не откажат." Това е пътят на живота", каза той.