Виц от фейсбук

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Още един български треньор в Турция

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Някой ден изкуственият интелект ще каже на жената, че е не е права и тогава ще настъпи краят на интелекта...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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