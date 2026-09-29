Майли Сайръс оглави класацията на „Билборд“ за албуми за първи път от 10 години

Майли Сайръс оглави класацията за албуми на „Билборд“ за първи път от повече от десетилетие, след като новият ѝ проект Bass Persuades дебютира на върха на чарта, съобщи сайтът на изданието.

Според данни на Luminate албумът е стартирал с 61 000 еквивалентни единици, генерирани в САЩ. Това е шестият албум на певицата, който достига първото място, и нейният 16-и проект в Топ 10. За последно Майли, която тогава бе по-известна с цялото си име Майли Сайръс, покори върха на класацията през 2013 г. с албума Bangerz.

Bass Persuades беше анонсиран на 1 септември и излезе на пазара на 18 септември. Пилотният сингъл, който носи и името на албума, бе представен на 3 септември и дебютира под номер 35 в класацията за сингли на „Билборд“ – „Хот 100“, превръщайки се в 24-тия хит на изпълнителката, достигнал Топ 40. Новият проект се появява малко повече от година след предишния ѝ студиен албум Something Beautiful, който дебютира и достигна четвърта позиция в „Билборд 200“ в средата на юни 2025 г., съобщава БТА.

Шестте ѝ албума под номер 1 и общо 16-те ѝ проекта в Топ 10 включват както песните ѝ, издадени под имената Майли (Miley) и Майли Сайръс (Miley Cyrus), така и саундтраците към сериала на Дисни „Хана Монтана“, където тя изпълняваше главната роля.

Майли е третият изпълнител през 2026 г., който се завръща на върха на класацията след пауза от поне 10 години, подобно на Бруно Марс и A$AP Rocky. Марс се завърна на върха в подредбата от 14 март с дебюта на албума си The Romantic – 13 години след като за последно беше на първо място с Unorthodox Jukebox през март 2013 г. От своя страна, A$AP Rocky дебютира под номер 1 в класацията от 31 януари с проекта Don’t Be Dumb – малко повече от 10 години и шест месеца след последния си албум At.Long.Last.A$AP през юни 2015 г.

Албумът на Ела Лангли Dandelion запазва втората си позиция в най-новата класация „Билборд 200“ с близо 61 000 еквивалентни единици. Райли Грийн влиза за пръв път в Топ 10 на „Билборд 200“, след като новият му проект That’s Just Me дебютира на трета позиция. Той стартира с 60 000 еквивалентни единици.

Трима изпълнители, чиито албуми оглавяваха класацията на „Билборд“, заемат следващите места. Албумът на Морган Уолън I’m the Problem запазва стабилно четвъртата си позиция с 58 000 еквивалентни единици. Проектът на Оливия Родриго – you seem pretty sad for a girl so in love, отстъпва с две места и пада от 3-то на 5-о място с 55 000 единици, а The Great Divide на Ноа Каан слиза с една позиция – от 5-о на 6-о място с 46 000 единици.

Певицата beabadoobee записва първия си проект в Топ 10, след като новият ѝ албум Pylon дебютира под номер 7 с 35 000 еквивалентни единици. Челната десетка на най-новата класация „Билборд 200“ се допълва от следните албуми: Westside Whimsy на Дженей Айко пада от 1-во на 8-о място през втората си седмица с отчетени 35 000 еквивалентни единици, Iceman на Дрейк се спуска от 6-о на 9-о място с близо 35 000 единици, а хитът Stick Season на Ноа Каан остава стабилно на 10-а позиция с 34 000 единици.