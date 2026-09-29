Две премиери в един ден на плевенска сцена - Йовковата "Албена" и "Палечка"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 3 октомври Драматично-куклен театър "Иван Радоев" - Плевен има две премиери в един ден - две различни срещи с театъра, за малки и големи.

Важна част от репертоара на ДКТ "Иван Радоев" са именно детските спектакли.

"Палечка" от Ханс Кристиан Андерсен ще бъде с премиера от 11,00 ч. Поради големия интерес ще има представление и в 13,00 ч. Режисьор е Милена Мавродинова. Участват актьорите Дориана Гълъбова, Ирена Ненчева, Орхан Таир.

От 19,00 ч. публиката ще може да гледа "Албена" от Йордан Йовков - спектакъл, който поглежда към една от най-разпознаваемите женски фигури в българската драматургия. Режисьорът Анастасия Събева вижда Албена като българската Мадона.

Ние хората на балканите любим и мразим силно, страстно и крайно. Представяме си живота романтичен и красив докато пропадаме в грехове. Йовковата Албена предизвиква всичко това в душите на тези, до които се докосне, а стремежът й за красота и любов се превръщат в смърт и омраза. Нейната мечта ще пропадне в калта и ще провокира лавина необратими събития.

В ролята на Албена публиката ще види Симона Юлианова - най-новото попълнение в трупата на Драматично-куклен театър "Иван Радоев".

В момента тя е последен курс в НАТФИЗ, в класа на проф. д-р Атанас Атанасов. За младата актриса ролята на Албена е дебют на професионалната театрална сцена.

"Искам хората да видят тази жена по различен начин. Че красотата води до грях. Че грехът понякога е нещо по-силно от теб. Че любовта също съществува и прекрачва граници, които водят до необратими последствия. И също така се надявам да се справя", казва Симона Юлианова.

Режисьорът Анастасия Събева споделя още за спектакъла: "Обичам импровизацията на сцената. Първосигнално всеки има представа за Албена, или я е чел, баба му му е разказвала. За мен едно от най-интересните и вълнуващи неща в театъра е импровизацията на сцената. Важно е какво остава след спектакъла, дали тези хора ще станат малко по-одухотворени, по-културни, как ще реагира ученическата публика."

"Албена" разкрива на публиката жената отвъд познатия литературен образ. Това се случва благодарение на целия творчески и актьорски екип: Елица Георгиева (сценограф), Полина Николаева (костюми), Асен Аврамов (музика) и Александър Манджуков (хореограф). Постановката въвлича почти цялата трупа: Симона Юлианова, Валентин Василев, Васил Витанов, Генадий Николов, Георги Енчев, Делян Илиев, Диана Ханджиева, Иван - Александър Дойчев, Иван Жунтовски, Мариан Дулчев, Мариела Богданова, Мариета Калъпова, Мария Йорданова, Мария Рушанова, Мариян Стефанов, Петко Венелинов, Петьо Кръстев.

Следващи дата за "Албена" - 15 октомври, 9 и 23 ноевмри. "Палечка" - 3, 10, 24 октомври и 28 ноември.