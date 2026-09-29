Радина Кърджилова, Пламен Димов, Андрей Трифонов и Петър Каменов - великолепни в "Inter Alia"

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Пред пълна зала, с бурни овации и продължителни аплодисменти премина премиерата на Inter Alia в Театър Artvent в понеделник вечерта. Една от най-обсъжданите нови пиеси на световната театрална сцена се срещна за първи път българската публика с участието на Радина Кърджилова, Пламен Димов, Андрей Трифонов и Петър Каменов и под режисурата на Крис Шарков.

С единият от синовете си в постановката Снимка: Архив

В края на спектакъла зрителите дълго аплодираха актьорите и творческия екип, превърнали болезнено актуалната история на автора Сузи Милър в силно сценично изживяване.

С Пламен Димов са добра комбинация Снимка: Архив

В Inter Alia Радина Кърджилова е съдия Джесика Паркс – рок звезда в съдебната зала. блестяща, уверена и безкомпромисна. Държи човешки съдби в ръцете си и има смелостта да се изправя срещу система, която невинаги е справедлива. Тя е съпруга, майка и приятел – жена, която успява умело да съчетава тези роли inter alia - "наред с всичко останало".

Младите актьори също влизат добре в ролята Снимка: Архив

Докато едно обвинение не разрушава съвършено подредения й свят.

Когато собственият й син се оказва в центъра на случай, който поставя под съмнение всичко, в което вярва, професионалните принципи на Джесика се сблъскват с най-първичния човешки инстинкт - този на майката, която безусловно защитава детето си. Как се отстоява истината, когато тя може да разруши семейството ти? На чия страна заставаш, когато всеки избор носи своята болка?

Оказва се, че истината невинаги е лесна за обяснение.

Ролята на Джесика Паркс е ново сценично предизвикателство за Радина Кърджилова - носител на "Икар" и "Аскеер", актриса с мощно присъствиеи рядката способност да достига до най-противоречивите пластове на своите героини.

В образа на съпруга на Джесика влиза Пламен Димов - носителят на "Икар" 2026 за водеща мъжка роля и актьор с ярко и категорично излъчване. Ролята на сина е поверена на двама млади таланти - студентите Андрей Трифонов и Петър Каменов. Те ще се редуват в образа, който се превръща в център на моралния разлом в семейството.

Българската версия е поверена на силен творчески екип - режисьор е Крис Шарков, известен със своя безкомпромисен сценичен език и с интереса си към темите, които поставят съвременния човек пред трудни морални избори. Преводът от английски е на Радослав Петкашев, сценографията е дело на Никола Тороманов, а музиката – на Емилиян Гацов-Елби. Дизайнът на плаката е на Теодора Симова, а фотограф е Павел Червенков.

Inter Alia е продукция на "База Х", а зад разпространението стои Artvent.

След световния успех на Prima Facie - в България моноспектакълът се играе трети сезон от Елена Телбис и е гледан от близо 15 000 души, авторът Сузи Милър отново превръща съдебната зала в арена на болезнено човешко изпитание в Inter Alia. Бивш адвокат по човешки права, Милър насочва поглед към теми, за които обществото все още трудно намира точните думи – съгласието, вината, родителството и невидимата тежест, която жените носят. Пиесата поставя и тревожния въпрос как растат момчетата днес – в свят, в който интернетът, порнографията и агресивните модели на мъжественост често заглушават родителите.

Само година след световната си премиера Inter Alia вече има статут на международно театрално събитие. Пиесата покорява Кралския национален театър в Лондон, преминава през разпродаден сезон в Уест Енд, а в края на 2026 г. излиза и на Бродуей. В главната роля в оригиналната англоезична продукция е една от големите звезди на световното кино - Розамунд Пайк, позната от "Не казвай сбогом", "Солтбърн", "Гордост и предразсъдъци" и др. Изпълнението й носи наградата "Оливие" за най-добра актриса и отличието на британската театрална критика.

Медиите на Острова определят спектакъла като "задължителен за гледане", "разтърсваща съдебна драма" и "дръзка епична творба".

След премиерата в София Inter Alia ще гостува във Варна, Русе, Пловдив, Бургас, Хасково и Шумен.