Внучката на Боян Радев е новото лице на SOFIA FASHION WEEK

От 13 до 15 октомври 2026 г. хотел "Маринела" ще събере на една сцена студенти, млади дизайнери, утвърдени български имена и международни модни брандове. Под мотото "NEXT GEN - Where New Talent Meets Business" новото издание поставя във фокуса бъдещето на модната индустрия и създаването на реална среда за развитие на следващото поколение. Сред гостите и участниците ще бъдат дизайнери, модели, стилисти, медии, инфлуенсъри, партньори и професионалисти от индустрията.

Много модели се явиха на кастинга Снимка: Личен архив

Алисия Радева е новото лице на Sofia Fashion Week. За официалната кампания на събитието тя застана пред обектива в специална фотосесия, решена изцяло в бяло - символ на новото начало, увереността и съвременната елегантност. С минималистичен стайлинг и категорично присъствие тя въплъщава модерния образ, който модната седмица избира за своето ново издание. В кадрите Алисия залага на монохромна визия в бяло, в която строгият силует на сакото е съчетан с ефирни материи и деликатни детайли. Контрастът с черното дизайнерско кресло допълва усещането за модерна градска естетика.

Развълнуваните момичета преди представянето пред Жени Калканджиева Снимка: Личен архив

Зад фамилията Радева стои и забележителна семейна история - Алисия е внучка на легендарния български борец и олимпийски шампион Боян Радев. Тя поема по свой собствен път и насочва поглед към света на модата. Новата кампания среща по любопитен начин наследството и съвременността – характер, самоувереност и индивидуален стил.

Първият знак за интереса към завръщането на Sofia Fashion Week дойде още преди началото му. Над 500 момичета и момчета се явиха на кастинга за модели в хотел "Маринела" - сред тях както професионални модели, така и напълно нови лица, които за първи път застават пред модно жури.

Кастингът беше проведен лично от Жени Калканджиева, която селектира моделите за трите вечери на Sofia Fashion Week. Търсенето бе насочено към индивидуалност, характерно излъчване, правилна стойка, уверена походка и професионално сценично присъствие. В кастинга се включиха модели от от агенциите "Visages Models", "Intermodels" и "Alia Models".

NEXT GEN бележи нов етап в развитието на Sofia Fashion Week. Концепцията надгражда традиционния формат, като поставя по-силен акцент върху връзката между творчески талант, професионална реализация и бизнес. Зад всяка колекция стои цяла екосистема от дизайнери, конструктори, технолози, шивачи, модели, стилисти и други специалисти. България има дългогодишни традиции в производството на облекло за международни марки, но предизвикателството пред местната индустрия остава развитието на повече авторски продукти и собствени брандове с висока добавена стойност.

Като част от тази мисия селектираните студенти и млади дизайнери ще участват без такса, представяйки колекциите си в професионална среда редом до утвърдени имена и международни брандове. Това издание на Sofia Fashion Week се реализира като социално отговорна инициатива на хотел "Маринела". "Искаме да създадем място, на което талантът среща реалната публика, дизайнерите среща бизнеса, а модата се превръща в инвестиция", споделят от мениджмънта на хотела.

Програмата на Sofia Fashion Week: NEXT GEN ще проследи различните нива на модната индустрия – от първата професионална сцена за новите таланти до утвърдените дизайнери и луксозните брандове. На откриването - 13 октомври ще видим дебютни колекции на студенти и млади дизайнери от България и чужбина - сцена за новото поколение и неговия поглед към бъдещето на модата. На 14 октомври, втората вечер ще бъдат представени колекции на селектирани български и международни дизайнери. Финалната вечер ще постави акцент върху couture, вечерната и луксозна мода и ще завърши с гала ревю.