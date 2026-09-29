Алпинисти спасиха коза от стръмни скали, вече има приятел в зоопарка на Добрич

"Спасената коза се чувства добре в зооцентъра в Добрич. Доведоха я обезводнена, много отслабнала, по нея имаше много паразити. Личи, че през последните две-три години това животно не е получавало никакви грижи", каза директорът Християн Христов.Според него, козата е домашна и е била изоставена впоследствие, така че няма определена порода.

"В момента много внимаваме да не я презобим, тъй като е много слаба. Захранваме я по малко – основно с люцерна и сено, с много малко пшеница, без царевица или слънчоглед.", добави Христов.

Оказва се, че козата вече ще си има приятел. "Миналата седмица ми се обади местен бизнесмен, който ме помоли да приемем в зооцентъра козел, който получил като подарък от приятели за рождения си ден - юбилей. Обясни, че не се отказва от козела – ще го осинови, но просто няма къде да го гледа.Така че двамата обитатели ще живеят заедно. Тъй като не са от атрактивна порода, ще бъдат кастрирани", обясни още Христов.

В началото на седмицата козата беше спасена край Балчик, след като оцеля повече от 25 дни без вода, заклещена в скална ниша. До животното са достигнали алпинисти, които са се спуснали с въжета по стръмния и труднодостъпен терен. Спасителната акция е проведена под ръководството на д-р Руско Петров от „Зелени Балкани". В нея са се включили доброволци и студенти по ветеринарна медицина.

„Козата беше на сравнително труднодостъпно място. Наложи ни се да вадим алпийска екипировка, за да можем да проведем акцията", разказа д-р Петров.

По думите му, козата е прекарала повече от три седмици в тясната скална ниша и е цяло чудо, че е оцеляла."Абсолютно всичко, дори и тръните, бяха изпасани. Виждаше се дори как животното явно с копитата се е опитвало да разрови и да изяде и корените на храстите там", каза още той..Доброволците посочват, че издърпването на козата е било най-голямото предизвикателство при спасителната акция.