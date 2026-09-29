Тимът "Панови" с любов прие ролите на свекър и свекърва

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Кметът на Велико Търново декларира конфликт на интереси и се въздържа да води сватбения ритуал на сина си Ивайло и своята снаха Михаела, но нищо не можа да го спре да даде ценни съвети за дълъг брак

С есенно-приказна сватба великотърновският тим "Панови" добави нов член към своята фамилия.

Кметът на старата столица Даниел Панов и съпругата му Даниела, спокойно и искрено щастливи влязоха в нови роли - на свекър и свекърва, на красивата Михаела, която от 6 години са приели за своя дъщеря.

Синът им Ивайло - вече дипломирал се лекар, вероятно ще избягва споровете за правата и задълженията на мъжа, тъй като влезе в съпружески съюз с юристка отличничка.

Ивайло и Михаела вече са семейство

Без дебат обаче Велико Търново е избрано за място за живот и кариера и от двамата.

А вкусът и вниманието към детайла обедини булка, майка и свекърва, подготвили заедно сватба, в която всеки момент беше емоционален и ценен.

Изборът на мястото - платото на Арбанаси, родно за кметската фамилия, топлите есенни нюанси на декорацията, но най-вече настроението, доказаха, че една сватба може да продължи над 12 часа, без никой да усети.

Кметът на Велико Търново декларира конфликт на интереси и се въздържа да води ритуала на сина си Ивайло и Михаела, но нищо не можа да го спре да даде ценни съвети за дълъг брак. Даниел Панов е сигурен, че младоженците са наблюдавали внимателно отношенията им със съпругата Даниела, с която са заедно 30 години, и ще следват вече изпитаната рецепта за дълга връзка - уважение и свобода.

"Не мога да държа дълги речи като баща си", оправда се кметският син Ивайло, който кратко и ясно се обясни освен в любов към Михаела, и към своите родители.

Връстниците на младоженците - близо стотина свежи купонджии, и още толкова опитни сватбари - приятели на родителите, не оставиха нито за минута дансинга празен или скучен - независимо дали бяха народни хора, рокаджийски парчета или балади.

Най-свежата изненада бе танцовият дуел на внушителната група шафери, които усилено репетирали два месеца тайно, разделени на "мъжка" и "женска" страна.