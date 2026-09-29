Как звучи музика, която е обиколила над 50 държави – от Аржентина до Южна Африка, оставяйки следа в Тулум, Бали, Ню Йорк, Дубай, Маями и Миконос? Българската публика ще разбере на 10 октомври, когато зад пулта в Bedroom Club застава KINTAR.

Преди да се превърне в разпознаваемо име на глобалната електронна сцена, KINTAR гради кариера на професионален футболист в родната си Аржентина. През 2004 г. обаче той прави рязък завой, заменяйки спорта с музикалното продуциране. Днес той има собствен лейбъл в Ибиса – Sudam, и е резидент в култовия клуб Cova Santa.

Това, което го отличава от масовия клубен звук, е нестандартният му подход. KINTAR извлича максимума от контраста – той записва звуци от древни етно инструменти от различни култури и ги преплита с модерни синтезатори. Резултатът е характерен и мистичен вайб, който му отваря вратите на най-престижните локации по света.

KINTAR ще бъде специален гост в Bedroom Club на 10 октомври, а местата за събитието са ограничени.