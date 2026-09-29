Ед Шийрън се разплака на сцената: Приятели и семейство ме изоставят

Ед Шийрън се разплака на сцената във Филаделфия, след като призна, че приятели и роднини са се дистанцирали от него заради скандала с рапъра Макълмор.

35-годишният певец говори за една от най-трудните седмици в живота си по време на концерта си в събота вечер на стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд". Той разказа, че много хора са го призовавали да отмени турнето си, а други, които познава от години, са се отдръпнали от него, пише ynetnews.

„Имам чувството, че всичките ми приятели, семейството ми и хората, които познавам, ме изоставят", каза Шийрън пред публиката.

Скандалът избухна, след като Макълмор, който беше подгряващ изпълнител на концертите на Шийрън в Ню Джърси, неколкократно отправи от сцената призиви за „свободна Палестина". Впоследствие рапърът беше отстранен от турнето, което предизвика критики към Шийрън и отказ на други подгряващи изпълнители.

Шийрън заяви, че въпреки призивите да прекрати турнето, продажбите на билети продължават. „Виждам 50 000 души, които не са ме изоставили. Хората ще говорят каквото искат, но аз правя това за вас. Обичам ви", каза той.

Певецът призна и че се е страхувал от реакцията на публиката и затова е премахнал част от сцената. По думите му е имало опасения, че по време на концерта могат да бъдат хвърляни предмети по него.

Скандалът засегна и семейството му. Братовчедът на Шийрън Джетро го нападна публично в Instagram, като заяви, че се „срамува" от него и го нарече „егоист".

Във Филаделфия обаче Шийрън продължи концерта си и благодари на десетките хиляди фенове, които са дошли да го видят въпреки призивите за отмяна на турнето.