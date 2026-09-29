Още едно от децата на Брад Пит се отказа от фамилията му

Дъщерята на Анджелина Джоли и Брад Пит – Захара, официално премахна фамилията на баща си. Съдия в Лос Анджелис е уважил молбата на 21-годишната Захара да промени законно името си от Захара Марли Джоли-Пит на Захара Марли Джоли, сочат съдебни документи, цитирани от Page Six.

„Тъй като няма възражения, молбата за промяна на името се уважава", гласи съдебното разпореждане. В документа се посочва още, че името на молителката се променя от Захара Марли Джоли-Пит на Захара Марли Джоли.

Делото е било разгледано от съдия Вирджиния Кийни в сградата Stanley Mosk на Висшия съд на Лос Анджелис. Адвокатът на Захара, Питър Кенет Ливайн, е участвал дистанционно в заседанието.

Решението идва малко повече от два месеца след като Page Six съобщи, че Захара и брат й Мадокс са публикували обяви във вестници, с които уведомяват за отделните си молби за законно премахване на Пит от фамилните им имена.

Завършилата Spelman College Захара е публикувала известия за предложената промяна на името си в Los Angeles Daily Journal на 16, 23 и 30 юни, както и на 7 юли. Обявите са давали възможност на всеки, който възразява срещу промяната, да подаде писмено възражение преди заседанието.

Още преди промяната да стане официална, Захара вече беше спряла да използва публично фамилията на баща си. През май, когато получаваше дипломата си в Spelman College, тя беше представена като Захара Марли Джоли. Същото име използва и през ноември 2023 г., когато привлече внимание с представянето си по време на церемонията по приемането си в женското дружество Alpha Kappa Alpha.

След решението източник, близък до Брад Пит, заяви пред изданието, че промяната е „пореден пример за пълното и тотално отчуждение", както и за „пореден опит вниманието да бъде отклонено от успехите на другия родител". Според него „всеки, който действително е бил част от тази история през последните десет години, знае, че само едната страна говори за децата и се е опитвала да ги използва като оръжие".

В отговор източник, близък до Анджелина Джоли, заяви пред изданието, че заседанието е било задължително по закон и е било насрочено от съдебната система на Лос Анджелис преди месеци. Той определи като „ново дъно" действията на лагера на Пит и заяви, че той „разпространява конспиративна теория, отказва да поеме отговорност за поведението му и напада собственото му дете".

„Нека не забравяме, че дъщеря му прояви достойнството да не обсъжда публично подробностите за неговото поведение", добави източникът.

Захара не е единственото от шестте деца на Джоли и Пит, което се дистанцира от фамилията на баща си.

По-големият й брат Мадокс, на 25 години, официално премахна Пит от името си по-рано този месец, като посочи лични причини. По-малката им сестра Шайло, на 20 години, законно промени името си на Шайло Джоли, след като подаде молба за това на 18-ия си рожден ден през май 2024 г.

Сестра им Вивиан, на 18 години, също предприе действия за законното премахване на Пит от името си. Преди това тя беше записана като Вивиан Джоли в Playbill за бродуейската постановка „Аутсайдерите", по която работеше заедно с майка си.

Нокс също премахна фамилията на баща си от дипломата си за завършено средно образование по-рано тази година.

Анджелина Джоли подаде молба за развод с Пит през септември 2016 г. след две години брак. Бившите съпрузи бяха обявени за законно необвързани през 2019 г., а разводът им беше окончателно уреден през декември 2024 г. след осемгодишна съдебна битка.