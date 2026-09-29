Продават стария дом на Тейлър Суифт в Бевърли Хилс за 8 млн. долара

Именно там работи по хитовия си албум „1989"

Старият дом на Тейлър Суифт в Бевърли Хилс отново е на пазара, като цената на имението е 7,995 млн. долара, съобщава Page Six.

Певицата купува имението „Пилсбъри" през 2011 г., а именно там работи по хитовия си албум „1989". Имотът е построен през 1941 г. за семейство Пилсбъри и се простира на около 1,5 акра.

Имението разполага с четири спални и пет бани, като включва основна къща с три спални и 3,5 бани и отделна къща за гости с една спалня и баня. На територията има и двор с място за осем автомобила, игрище за пикълбол и повече от дузина зрели дъбови дървета.

Настоящите собственици са модният дизайнер Николас Биджан и съпругата му Рокси, която е интериорен дизайнер. Те купуват имота от Суифт извън публичния пазар през 2018 г. и след това извършват мащабен ремонт. Домът е представен и в списание „Аркитекчърал Дайджест" през 2021 г. Той е познат на феновете на Суифт и от видеото й „73 въпроса" за Vogue.

„Когато се нанесохме, в домашния офис имаше красиво пиано. Не можех да не се вдъхновя от това, което се беше случило в тази стая", разказва Николас Биджан. По думите му именно там е започнал собствената си модна марка NB44.

Биджан и съпругата му се женят в имението през 2020 г., след като сватбата им на езерото Комо е отменена заради пандемията от COVID-19. По-късно семейството им се увеличава с две деца.

Сред запазените след Суифт детайли в имота е маслиново дърво, засадено от бившия й приятел Калвин Харис. Днес то расте сред розите, засадени от Рокси Биджан.