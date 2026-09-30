Бронзова статуетка на гръцкия бог Приап откриха в римския военен лагер Нове край Свищов

Рядка бронзова пластика на гръцкия бог на плодородието Приап беше открита по време на разкопки на мащабна римска резиденция в античния град Нове край Свищов.

"Колегите от Варшавския университет попаднаха на малката бронзова фигурка при проучването на монументален жилищен комплекс, който се простира на площ от над 3000 квадратни метра. Те не са много често срещани, в региона на Долен Дунав са известни само 5 подобни артефакта. Откриват се и в римския период. Приап произхожда от гръцката религия и по-късно е възприет в римските религиозни традиции. Той се свързва с плодородието и често е изобразяван с подчертани полови белези. Имало е немалко, които са били тогава сред войниците. По-късно Нове от военен лагер става и град, така че и хората са имали много подобни статуетки на божества. Много от тях са претопявани и правени отново. Тази находка по-нататък ще даде още отговори за самата структура на лагера и на граада като организация, работилници и т.н."

Това разказа пред "24 часа" ръководителят на експедицията от българска страна гл. асистент Петя Андреева от Археологическия институт с музей към БАН.

Проучванията на Нове са най-дългият международен проект на института. През 1960 година е подписан договор за проучванията между България и Полша. Първото археологическо лято е през 1961 година.

Това е един от секторите на обекта, в който от 2011 г. до сега се проучва огромен архитектурен комплекс. Монументална сграда, съществувала от 1-ви до 6-ти век. Тази година в дебел 4 м културен пласт археолозите се натъкнали не само на бронзовата пластика на Приап, но и на много интересни каменни олтари с надписи на легата на Първи италийски легион, които са били преизползвани в по-късно време.

"Има и глава на бог Митра, изключително популярно божество в римската армия. Колегите от Варшава тази година достигнаха до изводите, че по-скоро интерпретацията на този огромен архитектурен комплекс е преториум на легата на легиона. На база на находки, мащаб, архитектурни останки и разпределение, те смятат, че с голяма доза увереност може да се говори в тази посока", посочи още Андреева.

През този сезон археолозите от Варшавския университет разкрили допълнителни басейни, принадлежащи към комплекса от бани. Натъкнал се също на изписана мазилка и сложен под, изработен от многоцветни тухли.

Изследователите открили и сгради от късната античност, които свързват с аварите. Това е първото свидетелство за подобни структури, открито в Нове, и може да допринесе за изследванията на придвижването на аварите на юг от Дунав. Ниското ниво на река Дунав създаде още една възможност за археолозите. Международният екип е попаднал и на архитектурни останки, фрагменти от съдове и покривни керемиди.

Наскоро заради маловодието на Дунав бяха разкрити основите на античния мост на Константин Велики в България.