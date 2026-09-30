Васил Петров издава първи симфоничен албум и дългосвиреща плоча. Карен Соуза, Мария Илиева, Зорница Иларионова и Теодосий Спасов са специални гости в новия музикален проект, който съчетава български хитове, джаз стандарти, поп класики и филмова музика, информират от екипа на изпълнителя.

Проектът Symphony е първият му албум, записан със симфоничен оркестър и джаз трио, и разкрива нови измерения на неговия характерен баритон. В записите участва Симфоничният оркестър на Враца под диригентството на маестро Христо Павлов, заедно с джаз трио с Ангел Заберски-младши – на пианото, Христо Мончев – бас, и Кристиан Желев – на барабани. Аранжори в продукцията са Ангел Заберски-младши и Румен Бояджиев-младши. Репертоарът обединява любимите български хитове на Васил Петров, световни джаз стандарти в симфонични версии, емблематични поп класики и незабравими мелодии от филмовата музика.

Мария Илиева и аржентинската джаз певица Карен Соуза участват в дуети с Васил Петров. В проекта се включват цигуларката Зорница Иларионова и майсторът на кавала Теодосий Спасов.

Особено внимание в реализацията е отделено на качеството на звука и съхраняването на естественото звучене на акустичните инструменти, коментират от екипа на Петров. „Албумът е записан изцяло с акустични инструменти, като целта е да бъде пресъздадено максимално автентично взаимодействието между гласа, джаз триото и симфоничния оркестър. За вокалните записи е използван специален лампов микрофон, който позволява да бъдат уловени характерната топлина, богатите обертонове и фините нюанси на гласа на Васил Петров", казват те.