С поредица събития в Елена отбелязват 100 г. от рождението на Гец

Елена става център на поредица събития, посветени на 100-годишнината от рождението на великия актьор Георги Георгиев – Гец, оставил незабравими роли в киното и театъра.

Той е роден на 4 октомври 1926 г. в някогашното село Разпоповци, сега улица в балканския град. Умира на 2 септември 1996 г. в София. Месеци по-рано получава инсулт на сцената по време на представление в Стара Загора.

Двудневните събития са под надслов „Споменът остава", в основата им е Читалище „Просвета – Разпоповци – 1881", където има експозиция, посветена на Гец.

На 2 октомври вечерта в Художествената галерия в Елена спомени за баща си ще разкаже неговият син Данаил Георгиев. Данаил през 1989 г. емигрира в САЩ заедно със съпругата си Адриана. Въпреки че е завършил Музикалния колеж "Бъркли", трябва да работи различни неща, преди да успее да се наложи като композитор на филмова музика. Част от филмите, в които е участвал с музиката си, са "Междузвездни войни", "Хари Потър", "Кинг Конг", писал е музика за сериали като "Приятели" и "Всички обичат Реймънд".

Във възпоменателната вечер в галерията в Елена ще се включи и Христо Мутафчиев – председател на Съюза на артистите в България. Той ще представи фотоизложбата „100 години Георги Георгиев – Гец".

Официално ще бъде обявено учредяването на награда на името на актьора.

На следващия ден в читалището в Разпоповци председателят Иван Минчев ще изнесе слово за живота и творчеството на актьора легенда. В програма с рецитал „За живота и изкуството с мисли от Гец" ще се включват артисти от местния театралния състав. А спомени и видеоклипове, свързани с Гец, ще представи Данаил Георгиев.

Има и още една фотоизложба – „Гец в киното, театъра и живота", тя е дело на украинеца Фикрат Салимов. Фотографът е роден в Запорожие, но от 2018 г. се заселва с жена си в Елена и е един от най-вдъхновените фотохроникьори в града и Разпоповци.

Годишнината ще бъде отбелязана и в Народния театър „Иван Вазов" в София, където на 5 октомври от 18 ч. ще бъде открита фотоизложба, проследяваща творческия път на Гец на сцената и някои от емблематичните му роли в киното.