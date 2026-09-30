115 от рождението на големия артист Петър Василев се отбелязват с изложба в Народния театър

През месец октомври се навършват 115 години от рождението на един от най-достойните представители на забележителното театрално поколение, за което театърът бе свято и възвишено място - Петър Василев. По този повод се открива изложба на 19 октомври от 17,00 часа във фоайето на първи балкон в Народния театър "Иван Вазов".

Петър Василев започва своята кариера в началото на 30-те години на миналия век при ненадминатите и до ден днешен колоси като Роза Попова, Адриана Будевска, Стоян Бъчваров, Кръстьо Сарафов.

С дъщеря му Румяна Василева, която работи в Народния театър "Иван Вазов" Снимка: Личен архив

Роден на 9 октомври 1911 г. в с. Сладък кладенец, Старозагорско. Завършва гимназия в Казанлък, където разпалено декламира стихове по ученически утра и вечеринки. Големият му талант обаче, се проявява първо чрез свирене на кавал. Като младеж той и по-малкият му брат Тодор са ненадминати изпълнители на този инструмент. Скромните и даровити момчета, и в най-големия си недоимък, пак омайват слушателите с вълшебството на народната музика.

Съвсем млад Петър Василев попада в театралния кръжок на именитата актриса и режисьорка Роза Попова. Забелязала артистичната му дарба, тя веднага му възлага отговорни роли - Макс в "Родина" на Зудерман и Освалд в "Призраци" на Ибсен. Впечатлена от вглъбеното му отношение към работата и от неистовото желание да стане артист, Роза Попова го праща при актьора Стефан Киров - председател на Съюза на артистите.

Колко силно е било желанието на Петър Василев да постъпи в театър говори фактът, че поради липса на средства той извървява над 300 километра пеш, за да се добере до гастролиращия в Лъджене (днешен Велинград) Пловдивски общински театър, с единственото желание да бъде приет в неговия състав. Но, уви, местата в трупата вече са попълнени и добросърдечният Стефан Киров го подпомага парично, за да се върне до София и да потърси място в някой от пътуващите театри. За съжаление, и тези трупи са попълнени в началото на сезона. Загубилият всякаква надежда да започне в професионален театър Петър Василев споделя със своя верен приятел - писателя Вичо Иванов своята тъжна одисея. Именно с неговата съдбовна намеса Петър Василев най-после постъпва в състава на Варненския общински театър. А именитият актьор Стоян Бъчваров става първият директор и художествен ръководител на постигналия най-после своята мечта млад творец.

Петте сезона във Варненския театър са театралната академия за Петър Василев. На сцената на този театър той бързо се утвърждава като перспективен талантлив артист, на когото се възлагат големи надежди. Бързо става любимец на малки и големи. Един от най-ангажираните е в представленията на Детския театър. Работата му тук с големите майстори на сценичното изкуство като Бъчваров, Сарафов, Георги Стаматов, Цено Кандов, Юрий Яковлев са неповторима школа за него. Творческият път на Петър Василев минава през сцените на Пловдивския и Русенския театър докато през 1944 г., съвсем заслужено, великият Стоян Бъчваров го препоръчва за актьор на директора на Народния театър - поета Трифон Кунев. Дебютът на Петър Василев е в ролята на Немеца в "Часовникар и кокошка" на Иван Кочерга, постановка на Стефан Сърчаджиев. На първата сцена на България Петър Василев играе точно шест десетилетия. За последен път публиката го гледа в грандиозния гала-спектакъл "И театърът пътува", посветен на 100 годишнината на Народния театър "Иван Вазов".

През своя дълъг творчески път Петър Василев работи с няколко поколения актьори, режисьори, драматурзи, сценографи. Сред тях блестят имената на Сарафов, Бъчваров, Стаматов, Петя Герганова, Зорка Йорданова, Владимир Трандафилов, Иван Димов, Николай Лилиев, Масалитинов, Николай Фол, Петко Атанасов, Никола Попов, Никола Балабанов. Десетилетия Петър Василев бе живата връзка с онова знаменито актьорско поколение, което идва още отпреди Втората световна война и предава на следващото правилата на изключителното актьорско присъствие на сцената и в живота. Петър Василев владееше до съвършенство изкуството на пълното превъплъщение. Играта му е ярка, характерна, запомняща се за дълго, независимо дали ролята е малка или голяма.

Над 300 са майсторски изваяните от Петър Василев неподражаеми роли в театъра, киното, телевизията, радиото - Исак от "Иванко" на Васил Друмев, Златил и Васил Ваклин в "Боряна" и Кокичков в "Милионерът" на Йордан Йовков, Мравката и Мавроди в "Хъшове", чорбаджи Мичо и Генко Гинкин в "Под игото" на Иван Вазов и много други. Силно впечатляващи публиката характери, изградени с невероятна творческа дисциплина - от първия прочит на пиесата на маса, през репетициите, до премиерата.

Петър Василев е от малкото актьори, притежаващи огромна библиотека от над шест хиляди тома. Непрекъснатото му общуване, до последния ден от неговия 98-годишен живот, с велики автори от българската, руската класическа и европейска литература, допринася изключително за изграждането на една голяма духовна култура, въз основа на която се оформят безкомпромисните му критерии за голямо театрално изкуство.

Две години след смъртта му на 6 август 2009 г. издателство "Сиела" пуска от печат луксозната книга-албум "Със сърце и душа", придружена от диск. Книга, чието ядро са спомените на Петър Василев за някои от най-крупните представители на българската култура от ХХ век - близки негови приятели - Симеон Радев, Михаил Арнаудов, Николай Лилиев, както и за знаменити артисти на Народния театър.