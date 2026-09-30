Часове по актьорство прерастват в уроци за живота в театър “София”

10 г. след като Владо Пенев поставя "Клас" с еротична нотка, днес Надя Панчева поглежда към философската страна на същата пиеса

Театър “София”, чийто директор беше сменен неочаквано и никак елегантно малко преди началото на новия сезон, първи от столичните трупи извади премиера на единствената си засега оцеляла изпод ремонта камерна сцена. Ириней Константинов, управлявал театъра две десетилетия, беше пенсиониран и сменен на високия пост от поета и драматург Стефан Иванов, който временно изпълнява длъжността до провеждането на конкурс.

Именно при временния шеф театърът откри новия си сезон.

Пиесата “Уроци” на Чарлс Еверед разказва историята на строг преподавател по актьорско майсторство (Елиът) и кандидатка за частни уроци при него (Сара). Оттеглил се от актьорството и затворен в студиото си почти като в бункер, Елиът води дистанциран, мрачен и отшелнически живот. Той дори не знае, че момичето на вратата му е вече звезда в холивудски филми, които, макар и блудкави, ѝ носят милионни хонорари. Защо тогава е при него, защо е толкова настоятелна и с каква цел иска още да се обучава? Михаил Милчев в сцена от спектакъла. СНИМКИ: ИВАН ДОНЧЕВ

Между двамата започва игра на котка и мишка –

той я отпраща, тя нахакано отказва да си тръгне,

готова на всичко. Стои непоклатимо в студиото с кожените си дрехи, подрънква с ръка на китара и рецитира приповдигнато, почти комично реплики от Чеховата “Чайка”.

Режисьорката на спектакъла Надя Панчева вкарва музикален двубой в сценичната си версия - Сара свири на китара, Елиът - на ударни инструменти. В тази музикална сесия, започнала като какофония, те постепенно се приближават един към друг, музицират в един глас, пристъпват бавно към своето взаимно опитомяване. Така в рамките на няколко частни урока между тях ще се настанят сенки от миналото, ще изплуват стари рани, спомени, болезнени истини за професията, егото и човешките взаимоотношения. Неусетно урокът по театър преминава към урок за живота с неговите драматични изкачвания и падения.

Надя Панчева, която този сезон подготвя паралелно три премиерни спектакъла, избира за главните роли младата Елеонора Иванова и един от стожерите на театър “София” - Михаил Милчев. Тя успява да извлече всички възможни лицеви мимики от двамата актьори, за да покаже завоите на техните емоционални състояния. Актьорите се движат по пътека, разделяща камерната зала на две (сценография на Ясмин Мандели), изключително близо до публиката и я въвличат в своите взаимоотношения. Елеонора Иванова и Михаил Милчев в сцена от "Уроци” СНИМКИ: ИВАН ДОНЧЕВ

Преди десетина години същата пиеса беше

поставена от

Владимир Пенев в Театър 199 под името “Клас”

с Юлиан Вергов и Мила Люцканова

в ролите на Елиът и Сара. Ако трябва да направим сравнение, в прочита на Владо Пенев отношенията между двамата герои бяха наситени с повече еротика, с чувствено предизвикване, с нескрити опити за прелъстяване.

Надя Панчева е натоварила своя спектакъл с повече философски контекст. Отношенията между преподавателя и ученичката му са повече като между баща и дъщеря, загубили и връзка помежду си, и посока в живота.

Елиът стои на своя малък пулт в студиото, където Сара се осмелява да пристъпи само веднъж като пред олтар и свещеник, пред когото ще се изповяда. По детски невинно тя успява да пробие бронята на Елиът и да го накара да се върне към забравените театрални дни, дори да облече костюма от любимата си роля. Той ѝ позволява да си поиграе с перуките му, изложени като музейни експонати, и за нищожните 5-10 минути всичко е като в най-добрите им дни. Но не задълго. Юлиан Вергов и Мила Люцканова в същата пиеса, поставена от Владо Пенев в Театър 199 под името “Клас”. СНИМКИ: АРХИВ НА ТЕАТЪР 199

Разровила се дълбоко в миналото му, Сара успява да го извади от равновесие, прекрачвайки границите на личната му неприкосновеност. Той пък успява да изтръгне по най-добрия начин интерпретацията на Чехов от душата ѝ. Камера ни показва в едър план лицето на актрисата, която играе актриса, и като в увеличително стъкло подчертава всяка фибра на тялото ѝ и помръкване на погледа ѝ.

“Уроци” е качествено представление на театър “София”, което умело използва добрата драматургична основа и борави прецизно с емоционалния арсенал от оръжия на двамата главни актьори.