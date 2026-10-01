Живописта на Нора Ампова излиза от платното и превръща софийска галерия в пейзаж

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Не просто редица от картини на стената, а пейзаж, който буквално “оживява”, показва художничката Нора Ампова в новата си изложба.

Експозицията е наречена “Пейзаж от бъдещето” (Future Landscape) и ще бъде разположена в галерия Credo Bonum. В нея ще бъдат представени триизмерни произведения - скулптури и артинсталации, които са с внушителни, големи размери. Така те създават усещането, че живописта на Ампова е излязла от рамките на картините ѝ, а посетителите на изложбата не гледат пейзажа отстрани, а влизат в него.

Характерните за художничката цветови комбинации, линии, мазки и детайли, които тя представя върху платното, сега са превърнати във физически обекти, които посетителите може да заобиколят и да разгледат от всички страни.

В по-ранни творби на Нора Ампова често се забелязва човешката фигура, но в новата ѝ изложба тя отсъства, а мястото ѝ заема самият зрител. Освен скулптури художничката ще покаже и нова серия картини.

Изложбата се открива на 6 октомври и ще може да бъде разгледана цял месец.

След нея, в края на ноември, предстои и самостоятелна изложба на Ампова в Българския културен институт в Париж, отново с куратор Весела Ножарова.