Японска изложба с плакати, френският мюзикъл “Молиер” и Mamma Mia в НДК

Есенният салон на изкуствата започва днес и ще продължи до края на ноември

Японска изложба с плакати, живописни творби и фотографии, посветени на Атон, мюзикъли, концерти и театрални спектакли - всичко това е включено в програмата на фестивала “Есенен салон на изкуствата”.

И тази година Националният дворец на културата ще бъде огромна сцена за сценичните и визуалните изкуства. Фестивалът започва днес, 1 октомври, и ще продължи два месеца.

Открива се с мащабната изложба “Японски графичен дизайн”, която за първи път пристига в България. Експозицията събира 100 плаката, създадени за изложби в Ginza Graphic Gallery - една от най-престижните и емблематични безплатни галерии за графичен дизайн и типография в света, която се намира в Токио. Творбите проследяват развитието на японския графичен дизайн. Може да бъде разгледана до 20 октомври в Мраморното фоайе на НДК.

“Света гора в София” на известния гръцко-австрийски художник Макис Варламис е другата интересна изложба, която ще бъде открита на 5 октомври. В нея са показани над 50 живописни творби и документални фотографии, посветени на духовността, културата и историята на Атон. Ще може да се види до 15 ноември.

За любителите на музиката предстоят много концерти. На 19 и 20 октомври ще гостува мюзикълът Mamma Mia! на Софийската опера и балет, режисиран от Пламен Карталов. Сцена от спектакъла “Невидимо дете” СНИМКА: ТЕОДОРА ТОДОРОВА/ ФЕЙСБУК

Предстои и премиерата на спектакъла “Невидимо дете”, посветен на покойния вокалист на група P.I.F. Димо Стоянов. Ще бъде на 1 ноември. В него на сцената ще излязат над 20 актьори, музикантите от група P.I.F. заедно с Владимир Михайлов. Спектакълът обединява куклен и драматичен театър, хореография и 3D мапинг.

В зала 1 на НДК ще гостува и френският спектакъл “Молиер”, който е представен за първи път в Париж през есента на 2023 г. Още същата година той е признат за най-добър оригинален мюзикъл на Франция и печели множество музикални награди. Мюзикълът ще се играе в три поредни дни - от 6 до 8 ноември.

А в края на месеца - на 28-и, певицата Михаела Маринова ще направи първия си голям концерт в зала 1.

В програмата на Есенния салон на изкуствата са включени и събития за деца. На 18 октомври Столичният куклен театър ще отбележи 80-ия си рожден ден с детското представление “Златка, златното момиче” и спектакъла, подходящ и за пораснали - “И ние играем Ромео и Жулиета”. Постановките ще се играят в театър “Азарян”, а във фоайето ще има и изложба за историята на куклите.

