Стоимен Стоилов, който от години работи във Виена, стана доктор хонорис кауза на НХА

Името му е в най-старата френска енциклопедия за изобразително изкуство

Графики, папируси, пастели, рисунки, живописни платна все от един значим художник - Стоимен Стоилов. Това ще видят посетителите на новата изложба в галерия “Академия” на Националната художествена академия. Поводът за експозицията е, че само преди два дни той бе удостоен с почетното звание “доктор хонорис кауза” заради приноса си към развитието и утвърждаването на съвременното българско визуално изкуство по света.

Произведенията в изложбата са от различни периоди на творческия път на художника - проследяват развитието му и влиянието, което има днес. Картина на художника

Проф. Стоимен Стоилов е роден на 18 септември 1944 г. във Варна. Завършва графика и илюстрация във ВИИИ “Николай Павлович”, днес Национална художествена академия, през 1972 г. при проф. Александър Поплилов. Дългогодишен директор е на Международното биенале на графиката във Варна, чийто създател е заедно с проф. Христо Нейков през 1981 г. Работи в областта на изящната графика, живописта и илюстрацията, автор е на художественото оформление на над 50 книги, сред които произведения на редица световни и български класици. Повратният момент в неговия път идва през 1991 г., когато ателието му във Варна изгаря. Скоро след това заминава за австрийската столица, където живее и работи до днес.

Името на проф. Стоилов е включено в Benezit – най-старата френска енциклопедия за изобразително изкуство. В продължение на три години е официален художник на Дунавския международен фестивал на изкуствата в Австрия. Член е на Съюза на българските художници. Стоимен Стоилов реди нова изложба в галерия “Академия” на Националната художествена академия

Негови произведения са собственост на редица музеи у нас и в чужбина, сред които Националната галерия в София, музей “Албертина” във Виена, Националната библиотека на Франция в Париж, Фонда за съвременно изкуство към Лувъра, Третяковската галерия и музей “Пушкин” в Москва, Конгресната библиотека във Вашингтон, Колекции на университетите “Принстън” и “Йейл”. Стоилов бе удостоен със “Златен век” - огърлие, на Министерството на културата през 2024 г.

