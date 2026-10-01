Пътеводител на забавните и трудни моменти, през които преминава всяка майка

Мислиш, че имаш план за седмицата, но още в понеделник разбираш, че няма да се получи, разказва собствения си опит авторката Славея Лазарова

В редовете на книгата ми много майки ще намерят себе си и ще си кажат: “Знаех си, че не съм сама”.

Това е краткото, но съдържателно описание, което Славея Лазарова дава на книгата си “Когато станеш майка”, публикувана с логото на издателство “Хермес”.

Майчинството може да е красива приказка, пухкави бузки и щастливи разходки. Обаче може и да е истинско изпитание с безброй редуващи се емоции.

“Когато станеш майка” е честен, на моменти болезнено откровен разказ за всичко това – от първите трепети и вълнения на предстоящото раждане през безсънните нощи, вечните съмнения “справям ли се” и безбройните обвинения “каква майка съм” до осъзнаването, че даваш най-доброто на своето дете.

“Мислиш си, че имаш план за седмицата, но често още в понеделник разбираш, че нещата няма да се получат точно както си си представяла. В един ден наблягаш на домакинските задължения, в следващия си плътно с децата, стремиш се да намираш време и за себе си и половинката до теб. Истината е, че няма период, в който всичко да върви еднакво добре. Най-често избираш приоритет и се фокусираш върху него. Важно е да не си мислим, че се проваляме, когато не смогваме с всичко. Напълно нормално е да не го правим и да избираме кое е важно и кое може да почака”, казва Славея Лазарова, която описва и своя опит като майка.

Това е книга за майчинството, поднесена нежно и същевременно сурово, книга, която напомня, че всички минаваме през едно и също в леко различни нюанси. Не сме сами в това приключение, заедно сме. Просто понякога забравяме да споделим колко ни е трудно.

Славея Лазарова е родена във Видин. Завършва журналистика и PR в Нов български университет, но открива мечтаната професия в маркетинга. Автор е също на книгите “Яж, чети, обичай и пътувай” и “Яж, чети, обичай, сбъдвай”.

