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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23651844 www.24chasa.bg

Зайчето Феликс учи най-малките на нови думи

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Две мнооого дълги уши, черно носле, пухкава козинка, звънче на врата и куфар в лапичка. Кой ли е това? Разбира се, това е Феликс - пухкавото зайче на Софи.

Плюшеното зайче Феликс е любимец на поколения деца от много страни по света. То обича да пътешества и да изпраща писма с разкази за приключенията си и за местата, които посещава. Сега Феликс започва да изпраща писма на най-малките. Нова поредица картонени книжки за плюшеното зайче - “Първи писма от Феликс” и “Първи писма за лека нощ от Феликс” (изд. “Фют”) ще зарадват малките читатели. Зад големите капачета под форма на пликове има текстове, които помагат на децата да откриват света, насърчават ги да проявяват любознателност, да научават нови думи и понятия.


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