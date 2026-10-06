Подът на катедралата на Сиена е като мраморна книга с 56 страници

Сега може да се види, но почти през цялата година остава скрит

Свикнали сме да се възхищаваме на произведения на изкуството, които висят по стените или пък стоят върху пиедестали. В Сиена един от най-впечатляващите шедьоври на Италия се намира там, където най-малко бихме очаквали -под краката ни. Почти през цялата година остава скрит.

Тази година обаче “тайната” отново е разкрита. Над 460 хиляди души вече видяха открития мраморен под на катедралата в тосканския град в двата периода между 27 юни и 31 юли и между 19 август и 7 септември. Сега има още една възможност: за първи път изключителното отваряне продължава през цялата есен, или до 15 ноември. Причината за необикновения интерес става ясна още при първите крачки в катедралата. Днешната катедрала заменя първата църква, посветена на Дева Мария, построена около IX век там. СНИМКА: ПРЕСЦЕНТЪР “ОПЕРА ЛАБОРАТОРИ”

Пред посетителя се разгръща не просто под, а огромна мраморна книга, разказвана в продължение на повече от пет века. 56 мраморни инкрустации образуват сложен символичен разказ за мъдростта, знанието, добродетелта и откровението. Върху тях са работили над 40 художници, а създаването им започва още през XIV век и продължава до XIX век. Художникът и изследовател на изкуството Джорджо Вазари го определя като “най-красивия, най-големия и великолепния”, който някога е бил създаван.

А какво виждаме всъщност?

Първото впечатление е визуално - мраморът изглежда почти като живопис

Черно, бяло и десетки нюанси на цветния камък се съединяват в изображения на философи, пророци, сибили, алегории и библейски сцени. Всъщност това е резултат от две изключително сложни техники: сграфито и мраморна инкрустация.

В най-ранните композиции рисунъкът е издълбан директно в белия мрамор със секач и свредел, а браздите са запълнени с черен кит. Постепенно художниците започват да добавят парчета цветен мрамор, съединени едно с друго като при дървена интарзия. От тази техника се ражда илюзията, че върху камъка е нарисувана картина, а всъщност картината е самият камък. Най-интересното е, че подът не е създаден като произволна колекция от красиви изображения, а е замислен като път, който води посетителя от древната човешка мъдрост към християнското откровение. Подът е дело на над 40 художници. СНИМКА: ПРЕСЦЕНТЪР “ОПЕРА ЛАБОРАТОРИ”

Сред първите фигури се появява Хермес Трисмегист, смятан в ренесансовата традиция за древен носител на човешката мъдрост. До него са разположени десетте Сибили, пророчици от различни краища на античния свят. Те сякаш водят зрителя през различните култури и епохи, преди християнският разказ да заеме централно място. Тук Сиена предлага една изключително ренесансова идея: историята на човешкото познание не започва с християнството, а се насочва към него.

Дори легендарният символ на Рим - вълчицата, която кърми Ромул и Рем, е включен в тази визуална вселена

Около нея са разположени символи на градове от Централна Италия. Античният Рим, езическата философия, пророчествата и християнската история съжителстват върху един и същи мраморен терен. След това разказът се променя. Античният свят отстъпва място на историята на еврейския народ и на Стария завет. Разказът върви през събитията, които според християнската традиция водят към спасението.

Христос никога не е изобразен директно върху пода. Той е отсъстващият център, към който се насочва целият маршрут и който присъства в пространството на олтара. За пръв път подът на катедралата ще бъде разкрит до 15 ноември. СНИМКА: ПРЕСЦЕНТЪР “ОПЕРА ЛАБОРАТОРИ”

Сред най-известните композиции е “Планината на мъдростта”, създадена през 1505 г. по проекта на художника от Умбрия Пинтурикио. В центъра е Кратет от Тива, философ, който според античната традиция се отказал от материалните си притежания, за да посвети живота си на търсенето на мъдростта. Тази сцена придобива особено силно значение през 2026 г., когато

откриването на пода е свързано с честванията на Годината на свети Франциск

по повод 800-годишнината от кончината на светеца от Асизи.

Темата на тазгодишното откриване е Il SommoBene - “Върховното благо”, израз от молитвата на свети Франциск след получаването на стигматите: Бог като “доброто, цялото добро, върховното добро”.

Сред авторите е и Доменико Бекафуми, един от големите представители на сиенския маниеризъм. Неговата работа показва до каква степен техниката на мраморната инкрустация може да се доближи до живописта. Бекафуми постига чрез камъка ефекти на светло и сянка, които изглеждат почти невъзможни за материал като мрамора. Изглед от птичи поглед към Ил Дуомо ди Сиена СНИМКА: ПРЕСЦЕНТЪР “ОПЕРА ЛАБОРАТОРИ”

Откриването на пода се извършва внимателно и само за определени периоди. През останалото време ценните мрамори са защитени от постоянното въздействие на милиони стъпки, светлина и атмосферни фактори. Така парадоксът е пълен - един от най-ценните шедьоври на Сиена е произведение, което трябва да бъде скривано, за да бъде запазено.