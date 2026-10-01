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Геро и режисира, и играе психиатър във френска комедия

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Геро играе и режисира себе си и Димитър Живков в спектакъла.

Новоизбран президент, който само часове преди важна публична изява се сблъсква с неочакван и доста неудобен проблем. За да бъде разрешен възможно най-бързо и дискретно, на помощ идва психиатър.

Така се заплита сюжетът на новия спектакъл “За носа на един президент”. В ролята на психиатъра във френската комедия влиза Герасим Георгиев - Геро, който не само ще бъде в една от главните роли, а и е режисьор на спектакъла. Той си партнира с Димитър Живков.

Премиерата е на 27 октомври в “Сити Марк арт център” в София.

 

Геро играе и режисира себе си и Димитър Живков в спектакъла.

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