Рап звездата A$AP Rocky идва с шоу с автомати и спецчасти като екшън филм

Мъжът на Риана ще пее на микрофон, направен на базука, хора с маски ще напълнят сцената

С хеликоптери, сирени, маскирани фигури и спектакъл, който прилича на сцена от екшън филм, една от най-големите рап звезди в света A$AP Rocky ще излезе за първи път пред българската публика на 9 октомври в “Арена 8888 София”. Концертът е част от световното му турне Don't Be Dumb (“Не бъди глупав”).

Роденият като Раким Майърс рапър, продуцент, актьор и модна фигура, а също и мъж на друга голяма звезда - Риана, пристигна в Европа след поредица от големи концерти в САЩ и Канада. Европейската част на турнето минава през градове като Прага, Будапеща, Загреб, Белград и Атина, а преди София Rocky вече е излизал пред пълни зали в редица европейски столици. От появата си на сцената през 2011 г. досега

песните му имат над

25 млрд. стрийминга,

а клиповете му - около 5 млрд. гледания в YouTube.

Обиколката носи името на четвъртия му студиен албум Don't Be Dumb, който излезе в началото на тази година. И се появява повече от седем години след Testing от 2018 г., като веднага заема първото място в американската класация Billboard 200. Сред гостите в албума са Tyler, The Creator, Brent Faiyaz, Gorillaz, Westside Gunn, will.i.am и Doechii. А корицата е дело на прочутия режисьор Тим Бъртън.

В началото на шоуто Rocky се появява сред публиката, а около него се движат хора, облечени като специални полицейски части.

На концерта в София, организиран от “Фест тийм”, публиката ще чуе новите песни заедно с някои от най-популярните му парчета от предишните години. Сред тях са Fashion Killa, Praise The Lord (Da Shine), L$D и други хитове, превърнали Rocky в едно от разпознаваемите имена на американския хип-хоп.

Постановката на Don't Be Dumb е мащабна продукция с хеликоптери, сирени, дим, прожектори и десетки участници на сцената. В началото на шоуто Rocky се появява сред публиката, а около него се движат хора, облечени като специални полицейски части. В други моменти над сцената се появяват хеликоптери, а светлините и звукът създават атмосфера на преследване и акция. Естествено, има и полуголи красавици, които туъркват за радост на мъжката половина от зрителите. Част от хората на сцената са с напълно покрити лица, а публиката на някои концерти дори е насърчавана да се маскира.

Над сцената се появяват

послания като

Big Brother Is Watching

- препратка и към Джордж Оруел и романа му “1984”, и към усещането за постоянно наблюдение.

Постановката на Don't Be Dumb е мащабна продукция с хеликоптери, сирени, дим, прожектори и десетки участници на сцената.

В шоуто се появява микрофон, оформен като автомат, а в други моменти микрофонът е монтиран върху макет, наподобяващ базука или гранатомет. На други места Rocky използва микрофон като мегафон.

A$AP Rocky е сред артистите, които отдавна не се ограничават само с музиката. През последните години той се утвърди и като актьор и дизайнер, а през 2025 г. беше един от съпредседателите на Met Gala. Има роля във филма на Спайк Лий Highest 2 Lowest, участва и в If I Had Legs I'd Kick You. В модата работи с големи марки като Ray-Ban и Chanel.

Извън сцената последните години за Rocky са изпълнени и с големи промени в личния му живот. С Риана са двойка от 2020 г. и вече имат три деца. Не е ясно дали имат сключен брак, защото рапърът коментира този въпрос доста уклончиво.

Семейството им попадна и в центъра на сериозен криминален случай тази година. На 8 март 2026 г. по дома им в района на Бевърли Хилс беше стреляно. Според прокуратурата и полицията заподозряната Ивана Лисет Ортис е стреляла с пушка тип AR-15 от автомобил,

като са били произведени

най-малко 20 изстрела

Куршуми са попаднали в ремарке, в което по това време са били Риана и Rocky, както и по външна стена на детска стая. За щастие, никой от семейството не е пострадал. Мотивът за стрелбата все още не е ясен.

Самият A$AP Rocky също прекара последните години в съдебната зала. През 2021 г. той беше обвинен, че е стрелял по бившия си приятел и член на A$AP Mob - Терел Ефрон, известен като A$AP Relli. Rocky отрече обвиненията и заяви чрез защитата си, че използваният пистолет е бил реквизит от музикален клип и е стрелял с халосни патрони. През февруари 2025 г. той беше оправдан.