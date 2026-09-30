Дара влезе в унгарското шоу “Като две капки вода”, имитираха я с “Бангаранга” (Видео)

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Много аплодисменти предизвика унгарската певица София Адам, след като излезе на сцената като нашата Дара с песента “Бангаранга” в шоуто “Като две капки вода”.

Унгарското издание се нарича Sztarban Sztar, а имитацията на София Адам, освен че впечатли публиката, ѝ донесе и победа - журито я оцени с максималния резултат от 40 точки.

Сценографията и танците бяха идентични с победното представяне на Дара от сцената на “Евровизия”. Дара след победата на "Евровизия" Снимка: Архив

След изпълнението на певицата публиката в Будапеща бурно аплодира имитацията.

“Беше тежка работа, но се наслаждавах на всяка минута – дори и на притеснението! Огромни благодарности на танцьорите за всички усилия, помощ и подкрепа, които вложиха в това начинание. Нямаше да се справя без вас! И едно огромно благодаря на вас, публиката, че гласувахте за мен!”, написа София Адам след представянето си в социалните мрежи. Под публикацията десетки зрители я заливат с поздравления, след като се е справила с много трудната хореография на песента.

