Как звучи рапсодия “Вардар” с пианото на “Дийп Пърпъл”

Респектирани сме от вас, казаха

рокдинозаврите на публиката в София

Тия старци са голяма работа! Как само се раздадоха! Това коментираха с искрено възхищение хората, отишли да слушат на живо легендите от “Дийп Пърпъл” на концерта им във вторник вечерта. Всички места в зала “Арена 8888 София” бяха пълни за първата спирка от европейското турне на рокмузикантите.

Фронтменът Йън Гилън, който навърши 81 г. преди месец, бе на сцената заедно с другите оригинални членове на групата - Роджър Глоувър (80) и Йън Пейс (78). Близо два часа те изпълняваха песни от цялата 58-годишна история на “Дийп Пърпъл”. На Smoke on the water припяваха всички 15 хил. фенове в залата, финала сложи Black Night. Но междувременно звучаха и парчета от новия албум SPLAT! като Diablo, Arrogant Boy и Sacred Land.

Приятната изненада за всички дойде със солото на пианиста Дон Еъри. Той изсвири българския химн “Мила Родино”, както и рапсодия “Вардар” на Панчо Владигеров, която преди век звучи за първи път в най-известната концертна зала в Ню Йорк “Карнеги хол”.

“Благодарим! Вие сте прекрасна публика, респектирани сме от вас”, каза Гилън емоционално на края на концерта. С колегите си продължават своето турне - днес свирят в Румъния.

