Лейди Гага е била плътно до сурогатната майка, родила детето ѝ

Лейди Гага е била плътно до сурогната майка, която роди нейното първо дете. 40-годишната поп звезда и нейнияг годеник Майкъл Полански посрещнаха дъщеря си Роуз преди месец.

"Тя беше много ангажирана със своята сурогатна майка и искаше да присъства във всяка стъпка от бременността - посочва източникът пред Page Six, според когото за носителката на "Оскар" е било наистина важно да изгради връзка с жената, която износва дъщеря й, и да бъде възможно най-ангажирана.

"След всичко, през което е преминала в опитите си да стане майка, тя не искаше да пропусне нито един момент", допълва източникът. "За нея означаваше всичко да има човек, на когото може да се довери през цялата бременност."

„Гага и Майкъл наистина се наслаждават на своя малък семеен свят", казва вътрешният източник. „Започнаха да извеждат Роуз на кратки разходки заедно, но като цяло пазят личния си живот в строга тайна."

„Тя обича спокойните моменти у дома и възможността просто да прекарва време с дъщеря си", обясни източникът. „Прекарала е толкова голяма част от живота си в работа и под светлините на прожекторите, така че това време, в което може да се съсредоточи върху семейството си, е изключително ценно за нея."